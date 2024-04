Podarilo sa Rusom skrotiť ceny? Inflácia podľa guvernérky centrálnej banky dosiahla vrchol!

Foto: pixabay.com/Oksana_ksana

Inflácia v Rusku už prekonala svoj vrchol, hoci spomalenie tempa rastu cien ešte nie je dostatočné na to, aby úrokové sadzby začali klesať. Vyhlásila to v stredu guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina.

Očakáva sa, že ruská centrálna banka na svojom zasadnutí 26. apríla ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, na úrovni 16 %. Tak, ako to urobila vo februári a marci po piatich zvýšeniach úrokových sadzieb v rade, ukázal prieskum agentúry Reuters minulý mesiac.

Nabiullina povedala zákonodarcom v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu, že prísna menová politika centrálnej banky v reakcii na silný spotrebiteľský dopyt a oslabenie rubľa v minulom roku mali svoj vplyv na infláciu.

Pomohlo zvýšenie sadzieb?

„Ak by sme nezvýšili kľúčovú sadzbu, inflácia by bola oveľa väčšia ako 7,4 %, ktoré sme mali za minulý rok,“ povedala Nabiullina. „Navyše, aj teraz by pokračovala v zrýchľovaní.“

"Kľúčovú sadzbu začneme znižovať, keď sa presvedčíme, že spomalenie inflácie dosiahlo požadovanú rýchlosť," povedala Nabiullina bez toho, aby spresnila, o akú rýchlosť ide.

Ruská centrálna banka v marci uviedla, že je priskoro hodnotiť budúce tempo dezinflačných trendov. Analytici odhadujú, že úrokové sadzby centrálnej banky sa tento rok skončia na úrovni 12,5 %, pričom cieľom banky je inflácia na úrovni 4 %.