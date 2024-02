Generácia Z v zúfalstve zo svojich ekonomických vyhliadok míňa za luxus

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Mona Siswanto

Generácia Z v zúfalstve zo svojich ekonomických vyhliadok míňa za luxusné predmety, ako je napríklad vintage kabelka od francúzskej značky Chanel. Ľudia narodení od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia do roku 2010 neveria, že si niekedy budú môcť kúpiť dom, zaobstarať deti alebo sporiť na dôchodok. Takéto drobné radosti im aspoň prinášajú okamžité uspokojenie, píše agentúra Bloomberg.

Na čom vlastne záleží, hovorila si 24-ročná Nia Hollandová, keď minula 2500 dolárov za vintage kabelku Chanel, a vyčerpala tak svoje úspory. Na postgraduálnom štúdiu si privyrábala trochu peňazí výskumom. Vedela, že by svoje peniaze mohla minúť lepšie, ušetriť ich alebo investovať. Kúpa luxusnej kabelky z jahňacej kože s 24-karátovou retiazkou jej ale zlepšila náladu.

„Ekonomika nestojí za nič, globálne otepľovanie, neustále politické a sociálne nepokoje na celom svete,“ hovorí Hollandová, ktorú rodina finančne podporuje na doktoráte z pedagogiky a psychológie na Michiganskej univerzite. „Je jednoducho jednoduchšie míňať peniaze za veci, ktoré vám prinesú okamžité uspokojenie,“ dodáva mladá žena.

Keď sa ľudia ocitnú v ekonomicky neistej situácii, zvyčajne začnú obmedzovať výdavky. Mladšia generácia ale čoraz častejšie robí pravý opak, pretože si myslí, že ich finančná budúcnosť je odsúdená na zánik, nech sa deje, čo sa deje. Dosiahnutie veľkých finančných cieľov im totiž komplikujú vyššie dlhy za študentské pôžičky, vyššie životné náklady a zmeny na trhu práce.

„Je to spôsob, ako sa s tou situáciou vyrovnať – aj keď nie ten najzdravší,“ hovorí Courtney Alevová, finančná poradkyňa zo spoločnosti Credit Karma.

Ľudia, ktorí veria, že v ich finančnom úspechu hrá významnú úlohu šťastie, menej často sporia

Tento fatalistický prístup k míňaniu ale nie je zďaleka nový. Profesor ekonómie Stephen Wu z Hamilton College v štáte New York publikoval v roku 2004 výskum, kde uvádza, že tí, ktorí majú pocit, že v ich finančnom úspechu hrajú významnú úlohu šťastie a ďalšie vonkajšie faktory, menej často sporia.

Ekonóm tvrdí, že pocity fatalizmu a protichodné výdavkové návyky sa v posledných rokoch stali bežnejšími, najmä po pandémii a veľkej recesii. Vtedy si ľudia začali uvedomovať, že „veľkú časť svojich úspechov a neúspechov nemôžu ovplyvniť“, hovorí Wu.

To je aj prípad 26-ročného Adriana Siegu, ktorý nedávno minul posledné úspory, aby si kúpil napodobeninu kabelky Burberry, ktorá sa objavila v populárnom seriáli HBO Boj o moc.

Siega sa v roku 2019 presťahoval z Filipín do New Yorku s cieľom dostať sa na vysokú školu, nájsť si prácu a kúpiť si dom. Časom však cítil, že sa mu sny o vlastnom bývaní vzďaľujú. Aj keď dúfa, že tento rok konečne nastúpi na vysokú školu, stále žije u svojej matky, ktorá ho finančne podporuje.

Momentálne potrebuje námornícky kabát a falošnú kabelku za tisíc dolárov

„Pred tridsiatimi rokmi stál byt v Elmhurste 90 000 dolárov a teraz je to 400 000 dolárov za jednu miestnosť; to je šialené,“ hovorí Siega, ktorý pracuje ako asistent osobnej starostlivosti. Zatiaľ sa teda sústredí na to, čo „momentálne potrebuje“ – ako sú prípravky na starostlivosť o pleť, námornícky kabát a falošná kabelka Hermès 35cm Birkin Gold Togo za 1088 dolárov.

Podľa 27-ročnej Márie Melchorovej, ktorá vytvára obsah zameraný na finančné vzdelávanie pre generáciu Z na sociálnej sieti TikTok, sa nákladné nákupy môžu javiť ako chyba. Ak sa však človek vzdal sna o živote na predmestí s deťmi, nemusí to byť nevyhnutne pravda. V príspevku na TikToku s viac ako 1,8 milióna zhliadnutí hovorí absolventka Yaleovej univerzity, že keď sa starší ľudia pýtajú, ako si mladí ľudia môžu dovoliť veci, ktoré si oni sami nikdy nekúpia, je to podľa nej preto, že si jednoducho nič iné dovoliť nemôžu.