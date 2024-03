Francúzska centrálna banka zhoršila výhľad rastu ekonomiky na tento rok

Foto: pixabay.com/jackmac34

Francúzska ekonomika by mala tento rok rásť o niečo pomalšie, než naznačoval pôvodný odhad. Uviedla to francúzska centrálna banka, ktorá ako dôvod zhoršeného výhľadu uviedla slabšie spotrebiteľské výdavky a investície. Informovala o tom agentúra Reuters.

Hrubý domáci produkt Francúzska by mal v roku 2024 zaznamenať rast na úrovni 0,8 %, uviedla centrálna banka v najnovšom štvrťročnom výhľade. V decembrovom výhľade uvádzala rast o 0,9 %.Nová prognóza je tak ešte pesimistickejšia v porovnaní s odhadmi vlády než predchádzajúca, ktorá rovnako počítala so slabším rastom oproti vládnym prognózam. Vláda síce takisto zhoršila odhad vývoja ekonomiky na tento rok, jej nová prognóza je však stále lepšia než v prípade centrálnej banky. Na základe nového vládneho odhadu by tento rok mala francúzska ekonomika vzrásť o 1 %. Pôvodne vláda počítala s rastom o 1,4 %.

Práve v dôsledku zhoršenia odhadu vývoja ekonomiky vláda oznámila ďalšie škrty v rozpočte, a to v rozsahu 10 miliárd eur. Ak sa ukáže, že ekonomika sa vyvíja podľa scenára centrálnej banky, vláde nezostane nič iné, než zoškrtať rozpočet ešte viac.Čiastočne pozitívnou informáciou je nová prognóza banky na rok 2025, ktorú centrálna banka zlepšila. Pôvodne počítala so zrýchlením rastu na 1,3 %, teraz očakáva, že tempo rastu sa v budúcom roku zrýchli na 1,5 %. Banka vychádza z očakávaného zníženia úrokových sadzieb, čo by malo podporiť ekonomickú aktivitu.

Ilustračná foto: unsplash.com/ Ibrahim Boran

Výhľad mierne zlepšila aj na rok 2026. V decembri banka očakávala rast o 1,6 %, teraz počíta s rastom o 1,7 %.Centrálna banka zároveň uviedla, že miera inflácie by v tomto roku mala dosiahnuť v priemere 2,5 %, pričom ku koncu roka by sa mala priblížiť k 2-percentnému inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky. V roku 2025 očakáva francúzska centrálna banka spomalenie inflácie na 1,7 %. Na tejto úrovni by inflácia mala zotrvať aj v roku 2026.