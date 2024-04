Fed k redukcii úrokov pristúpi: Netreba sa však ponáhľať

Šéf Fedu Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Cenové tlaky v Spojených štátoch sa počas tohto roka umiernia a americká centrálna banka (Fed) bude môcť pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb, avšak až po tom, keď si bude „jednoznačne istá,“ že inflácia udržateľne smeruje k stanovenému dvojpercentnému cieľu. Povedala to v týchto dňoch prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande Loretta Mesterová. Podobne aj prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Dalyová je presvedčená, že znižovanie sadzieb „nie je urgentné“. Informuje správaagentúry Reuters.

„V určitom období si budeme istejší a začneme menovú politiku normalizovať smerom k menej reštriktívnej úrovni. Nie je však potrebné príliš sa ponáhľať,“ povedala Mesterová. Dôvodom sú najmä posledné údaje o vývoji inflácie za marec, ktoré ukázali, že rast spotrebiteľských cien v USA bol výraznejší, než sa čakalo.

„Občas veci neladia. Musíme to sledovať a čakať, dokiaľ ďalšie ekonomické údaje neukážu, ako si stojíme,“ dodala Mesterová. Navyše, pri súčasnom silnom trhu práce a solídnom ekonomickom raste má podľa nej Fed dostatok času, aby vyčkal na nové údaje, než sa rozhodne pre ďalší krok.

Mesterovej vyjadrenia tak signalizujú ústup od očakávaní spred dvoch týždňov. Vtedy uviedla priamo, že americká centrálna banka začne s redukciou úrokových sadzieb pravdepodobne „v neskoršom období tohto roka“. Aj ďalší predstavitelia Fedu urobili v poslednom období rétorický obrat, čo sa týka začiatku znižovania úrokových sadzieb, vrátane šéfa Fedu Jeroma Powella, podľa ktorého by „sadzby mohli zostať na vyššej úrovni o niečo dlhšie“.

Samotná Mesterová disponuje hlasovacím právom

Samotná Mesterová disponuje hlasovacím právom, čo sa týka rozhodovania o menovej politike. Toto právo má do júnového zasadnutia Fedu. Po ňom svoj post na základe pravidiel banky o odchode do dôchodku opustí. Jej nástupca zatiaľ nie je známy.

Na trpezlivosť v otázke znižovania úrokových sadzieb poukazuje aj Dalyová. Uviedla, že ekonomika a pracovný trh sú na tom dobre a inflácia je stále dosť vysoko nad inflačným cieľom centrálnej banky.

„Najhoršie je konať urgentne, pričom situácia si urgentné kroky nevyžaduje,“ povedala Dalyová. Aj ona ešte pred dvomi týždňami hovorila trochu inak a úvahy o troch redukciách úrokových sadzieb v tomto roku považovala za „rozumné“. Teraz takýto výhľad nezopakovala a nenaznačila ani to, kedy by podľa nej bolo vhodné so znižovaním úrokových sadzieb začať. Uviedla iba, že si chce byť istá, že inflácia smeruje k dvojpercentnému inflačnému cieľu.