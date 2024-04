Euro kleslo na päťmesačné minimum: Môžu za to vyhliadky na znižovanie úrokov v eurozóne

Foto: unsplash.com/Immo Wegmann

Euro dnes zostúpilo na päťmesačné minimum voči americkému doláru kvôli vyhliadkam na blížiace sa znižovanie úrokových sadzieb v eurozóne. Okolo 16:30 SELČ jednotná európska mena strácala zhruba 0,9 percenta na 1,0630 USD.

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok podľa očakávania opäť ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na 4,50 percenta. Signalizovala však, že by v skorej dobe mohla začať znižovanie úrokov. Jej šéfka Christine Lagardeová tiež naznačila, že ECB by so znižovaním úrokov nemusela čakať na americkú centrálnu banku (Fed).

Podľa analytičky Jane Foleyovej zo spoločnosti Rabobank výroky predstaviteľov ECB ukazujú, že znižovanie úrokových sadzieb v eurozóne by sa mohlo začať už júna. Odhady začiatku znižovania úrokov v USA sa pritom v dôsledku stredajších údajov o americkej inflácii presunuli z júna na september, napísala agentúra Reuters.

Foleyová tiež uviedla, že slabšie euro by nemuselo u európskych predstaviteľov nevyhnutne vyvolávať obavy, pretože by mohlo podporiť exportérov v Nemecku, ktoré sa teraz potýka so slabým hospodárskym rastom.

Americké ministerstvo práce v stredu oznámilo, že medziročný rast spotrebiteľských cien v Spojených štátoch sa v marci zrýchlil na 3,5 percenta z februárového tempa 3,2 percenta. Marcová inflácia tak bola o niečo vyššia, ako očakávali analytici. Tí v ankete agentúry Reuters predpovedali zrýchlenie medziročného rastu cien na 3,4 percenta.

Medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne v marci podľa rýchleho odhadu štatistického úradu Eurostat naopak spomalil, a to na 2,4 percenta z februárových 2,6 percenta.