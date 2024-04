Dočkáme sa štátnej zľavy na plienky či školské pomôcky? Ministerstvo práce pripravuje rodinnú kartu! (video)

VIDEO Na snímke sprava predseda vlády Robert Fico a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas brífingu po pracovnom rokovaní v rámci kontrolného dňa na ministerstve práce. Foto: TASR

Rodiny s deťmi by sa mohli dočkať novej formy podpory od štátu. Rezort práce už pripravuje pravidlá pre zavedenie takzvaných rodinných kariet. Tie by mali umožniť rodičom čerpať stanovené zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o deti a ich výchovou. Konkrétne podmienky tejto pomoci ešte známe nie sú. Minister práce Erik Tomáš začína na rezorte odborné diskusie a na konkrétnosti si tak budeme musieť ešte počkať.

Fungovanie novej podpory pre rodiny načrtol minister práce Erik Tomáš po piatkovom kontrolnom dni na rezorte, ktorého sa zúčastnil aj premiér Robert Fico. Podpora rodín prostredníctvom rodinných kariet je podľa Tomáša napísaná aj v Programovom vyhlásení vlády, len inými slovami a vetami. Aktuálne k tejto téme rezort začal organizovať okrúhle stoly, v rámci ktorých by sa mali nastaviť aj konkrétne podmienky pomoci.

„Rodinná karta by ponúkala povedzme nejaké zľavy na tovary súvisiace so starostlivosťou o deti alebo služby, ktoré rodina potrebuje. Všetko toto ale bude predmetom odborných diskusií,“ priblížil Erik Tomáš. Minister prezradil aj to, že si vie predstaviť, že by tieto karty obsahovali aj tzv. krúžkovné pre deti, ale len ak by bolo dobre nastavené.

V praxi by nové rodinné karty mali fungovať tak, že pri ich využití by rodičia dostali zľavu napríklad na školské pomôcky pre deti. Pri najmenších deťoch by mali napríklad zľavy pri kúpe plienok či iných tovarov a služieb spojených so starostlivosťou o nich. Rozdiely medzi rodinami by nemali byť, čiže nárok na rodinnú kartu by mal získať každý rodič.

Minister práce však zdôraznil, že celý proces prípravy novej podpory pre rodiny je len na začiatku a tak si na konkrétne podmienky budeme musieť ešte počkať. Nepoznáme tak zatiaľ ani predbežný odhad prostriedkov, ktoré si toto pripravované opatrenie vyžiada zo štátneho rozpočtu. V prípade zavedenia tohto opatrenia tak budú musieť ministerstvá práce a financií nájsť dodatočné zdroje v už aj tak poriadne napätej štátnej kase.