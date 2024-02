Budú ruské banky špehovať svojich klientov? Ich transakcie v zahraničí majú byť podmienené geolokáciou!

Foto: SITA/AP

Ruské ministerstvo financií vypracovalo nariadenie, podľa ktorého by domáce banky mali dodávať federálnej daňovej službe údaje o lokácií a dokonca aj majetku svojich klientov v zahraničí.

Ruské banky by sa už onedlho mohli stať silným nástrojom v rukách štátu na stopovanie Rusov, ktorí opustili krajinu. Podľa návrhu nariadenia z dielne miestneho ministerstva financií by totiž mali byť povinné odovzdávať federálnemu daňovému úradu údaje o geolokácii svojich klientov, ktorých lokalizujú v zahraničí. Tí by zároveň mali byť povinní doplniť požadované údaje o mieste bydliska, inak by banky jednoducho prestali realizovať transakcie na ich účtoch a mohli by s nimi jednostranne vypovedať zmluvu.

O navrhovanom nariadení informoval ruský celoštátny denník Izvestia, ktorý tvrdí, že ho má k dispozícii. Samotné ministerstvo financií tieto informácie nepoprelo. Tvrdí však, že nie je isté, či bude prijaté v navrhovanom znení a či vôbec. Podobne zareagovala aj ruská federálna daňová správa, podľa ktorej ide iba o začiatok diskusie o navrhovanom mechanizme.

Neustály monitoring lokácie klientov

Vypracovaný návrh však podľa šéfa Národnej rady pre finančný trh (NCFM), čo je obchodné združenie ruských bánk, Andreja Emelina znamená, že úverové inštitúcie budú musieť neustále monitorovať geolokáciu klienta, teda z ktorej krajiny pristupuje do online bankovníctva.

„Potom, ak banka identifikuje znaky, že osoba môže žiť v zahraničí, musí si dodatočne vyžiadať doklady o pobyte. Tieto informácie sa musia preniesť do federálnej daňovej služby. Zároveň z návrhu uznesenia zatiaľ nie je jasné, ako presne bude potrebné tieto informácie poskytnúť,” cituje Emelina web denníka Izvestia.

Banky by následne v prípade podozrenia, že klient pôsobí v zahraničí, museli ako „agenti“ federálnej daňovej služby od neho vyžiadať dodatočné informácie. A to či má majetok v inej krajine, napríklad či tam vlastní účty alebo cenné papiere. Následne by banky museli tieto informácie posunúť daňovej službe.

Dôvodom týchto radikálnych zmien pritom má byť podľa ruských úradov problém s identifikáciou ľudí pôsobiacich dlhodobo v zahraničí, na ktorých sa vzťahuje iný daňový režim. Situácia sa totiž v tomto smere výrazne zhoršila po ruskej invázii na Ukrajinu kedy vysoký počet Rusov opustil krajinu. Kvôli sankciám tiež však vznikli ťažkosti v komunikácii ruskej daňovej služby s finančnými úradmi z „nepriateľských štátov“.

Jednoduché na papieri, komplikované v praxi

Každopádne, realizovať zámer ruského ministerstva financií v praxi by bolo zrejme poriadne komplikované. Samotné banky by museli poriadne zapracovať na svojich technologických algoritmoch a informačných systémoch. Lokalita stanovená smartfónom klienta totiž nie je vždy spoľahlivá. Navyše, ľudia môžu pristupovať do siete napríklad cez VPN, či z firemných zariadení s jednotnou IP adresou.

Vo finále by tak geolokácia mohla označiť aj klientov pracujúcich v Rusku. Nehovoriac o tom, že klienti tiež môžu jednoducho obmedziť prístup k polohe svojho zariadenia, kedy banky nemajú právo obmedziť ich prístup k správe prostriedkov na účtoch.