Ako štátna sociálna dávka sa má zrušiť 13. dôchodok: Zadefinuje sa inak a vyplácať by ho mohla Sociálna poisťovňa

Foto: pixabay.com/anaterate

Zrušiť sa môže 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka a má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak od tohto roka mohla Sociálna poisťovňa (SP), a nie štát vo forme štátnej sociálnej dávky. Vypustiť by sa mohla tiež povinnosť oznamovania údajov, poskytovania dokladov a súčinnosti ďalších právnických osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.

„Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa (SP). Tiež by ho mali dostať občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak by bola priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku by bola 300 eur. Poberateľom starobného dôchodku má vyplatiť SP v decembri tohto roka 13. dôchodky vo výške zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku za rok 2023.

Poberatelia sirotského dôchodku majú podľa návrhu dostať 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume sirotského dôchodku, minimálne však 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky by mali poberatelia dostať len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.

MPSVR uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú o 100 miliónov vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom stúpať na 978 miliónov v roku 2026 a výdavky na 13. dôchodky by mali byť v roku 2027 cez miliardu eur, a to 1,033 miliardy.