Výroba elektriny vlani dosiahla takmer 30 terawatthodín, spotreba klesla medziročne o 6,3 percenta

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Andrey Metelev

Výroba elektrickej energie vlani vzrástla na 29,94 terawatthodín (TWh), pričom sa oproti roku 2022 zvýšila o 11,23 %. Firmy, inštitúcie a domácnosti spotrebovali 26,51 TWh elektriny, čo predstavuje medziročný pokles o 6,39 %. V predpandemických rokoch bola bežná jej spotreba nad úrovňou 30 TWh. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).

Pokles spotreby môže byť spôsobený aj minuloročným ukončením výroby primárneho hliníka spoločnosťou Slovalco, ktorá bola najväčším spotrebiteľom elektriny v krajine.

K produkcii elektriny vlani prispel 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ten podľa Slovenských elektrární (SE) dodal v 1. polroku 2023 približne 0,5 TWh elektriny. Slovensko bolo podľa SE počas prvého polroka 2023 čistým exportérom elektriny.

Slovensko do Maďarska, Česka, Poľska a na Ukrajinu podľa SEPS vlani vyviezlo 14,067 TWh elektriny a doviezlo 10,648 TWh. Znamená to, že čistý export bol 3,419 TWh. Najväčší kladný rozdiel medzi exportom a dovozom elektriny, a to viac ako 10 terawatthodín (TWh), malo Slovensko s Maďarskom.