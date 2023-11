Slovnaft sa pokúsi zásobovať Česko palivami aj po skončení výnimky zo sankcií

Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislavská rafinéria Slovnaft sa pokúsi zásobovať Česko pohonnými látkami aj po skončení výnimky na import palív vyrobených z ruskej ropy. Jej platnosť vyprší budúci utorok (5. 12.). Slovnaft v súčasnosti spracováva približne 30 % alternatívnej ropy, na ktorú sa sankcie nevzťahujú. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár. Slovensko požiadalo Európsku komisiu o predĺženie tejto výnimky.

„Bezprostredne po 5. decembri 2023 sa budeme snažiť našich českých zákazníkov aj naďalej zásobovať v súlade so sankciami,“ uviedol Molnár. Rizikom je podľa neho však aj to, že v budúcom roku Slovnaft čakajú masívne odstávky počas ktorých sa budú okrem iných prác aj upravovať technológie na vyššie spracovanie neruskej ropy. „Odstávky či neplánované poruchy a opravy v rafinériách v Česku, ako aj ďalších rafinériách v regióne, ktoré sú v poslednej dobe vo všetkých krajinách regiónu veľmi bežné, výrazne zvyšujú riziko nedostatku palív v regióne,“ dodal.

Slovnaft je kľúčovým importérom a dováža približne pätinu celkového objemu, ktorý sa v Česku spotrebuje. Najzávislejšia je od Slovnaftu Morava, kde každý druhý liter palív pochádza priamo z bratislavskej rafinérie. Pokiaľ sa výnimka na export produktov z ruskej ropy zo Slovenska nepredĺži o rok, Česká republika musí podľa Molnára nájsť spôsob, ako nahradí výpadok zo Slovenska. Česko totiž nie je v produkcii palív, ale najmä motorovej nafty sebestačné. Česká rafinérie vyrobia doma zhruba o 30 % menej palív, najmä motorovej nafty, než sa v krajine spotrebuje.

Slovensko je s Českom prepojené priamym produktovodným spojením

Pomôcť Česku nedokážu ani Poľsko či Rakúsko, ktoré sú takisto v produkcii palív nesebestačné. Slovensko je s Českom prepojené priamym produktovodným spojením, ktorý – pokiaľ sa zastaví – spôsobí problém celému veľkoobchodnému trhu s palivami a následne aj trhu s palivami priamo predávanými na čerpacích staniciach.

Molnár priblížil, že chýbajúce palivo sa do Česka môže doviesť teoreticky z Nemecka, avšak to znamená, že české železnice musia zvládnuť nápor extra vlakových súprav. V súčasnosti palivá z Nemecka prepraví približne 800 vlakov, pričom po novom by to malo byť až 1600 vlakov. Ďalšou možnosťou je preprava cisternami, čo však enormne môže zaťažiť diaľnice a cesty 1. triedy po celej krajine, a to najmä na Morave.

Na motorové palivá vyrobené z inej ako ruskej ropy sa sankcie nevzťahujú

Na motorové palivá vyrobené z inej ako ruskej ropy sa sankcie nevzťahujú. Slovnaft plánuje zvýšenie množstva spracovanej ropy z iných krajín, no musí preto investovať do zmeny technológie. „Pre vyššie spracovanie potrebujeme urobiť nevyhnutné technologické zmeny, ktorých časť je naplánovaná na budúci rok počas generálnych odstávok. Celkovo na diverzifikáciu je nutné investovať 200 miliónov eur,“ dodal Molnár.