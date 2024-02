Slovenské elektrárne dosiahli vlani rekordnú výrobu z jadra: Celkovo vyrobili 21,7 TWh

Na snímke celkový pohľad na jadrovú elektráreň Mochovce. Foto: TASR

Slovenské elektrárne dosiahli v roku 2023 rekordnú výrobu z jadra aj historicky najvyšší podiel elektriny dodanej bez emisií oxidu uhličitého. Celkovo vyrobili 21,659 terawatthodín (TWh) elektriny a po odrátaní vlastnej spotreby dodali do siete 19,570 TWh. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa SE Oľga Baková.

„Výrobe pomohlo spustenie tretieho mochovského bloku, ale aj spoľahlivá prevádzka ostatných jadrových blokov či lepšie hydrometeorologické podmienky, priaznivé pre vodné elektrárne. Práve vďaka týmto dvom bezemisným zdrojom, jadru a vode, najväčší výrobca elektriny na Slovensku až 96,5 % elektriny dodal bez emisií CO2,“ priblížila Baková.

Päť jadrových blokov, tri v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach, vyrobilo vlani 18,344 TWh a do siete dodali takmer 16,967 TWh elektriny. Je to viac ako v roku 2006, keď boli v prevádzke aj dva bloky staršej bohunickej jadrovej elektrárne V1. „Medziročný rast výroby jadrových elektrární ide na vrub tretieho bloku v Mochovciach, vďaka ktorému majú slovenské domácnosti elektrickú energiu za predvídateľných a mimoriadne výhodných podmienok,“ zdôraznila hovorkyňa. Na rekordný výsledok pozitívne vplývalo aj zvýšenie účinnosti blokov a rekonštrukcia chladiacich veží v Mochovciach v predchádzajúcich rokoch.

Pohľad na atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach po demontáži štyroch chladiacich veží odstavenej elektrárne V1. Foto: TASR

Výrobe elektriny z vody vlani podľa SE mimoriadne prialo počasie, najviac od roku 2010. V januári ešte energetici začínali s prázdnejšími nádržami ako obvykle, keďže predchádzajúci rok 2022 bol suchý. „Postupne sa ale do jari naplnili a skoro úplne plné zostali až do konca roka. Nadpriemerne vodnatý bol hlavne november a december, vtedy išla Vážska kaskáda v podstate naplno,“ vysvetlila Baková. Vďaka vode dodali SE do siete skoro 1,9 TWh elektriny, čo bolo 9,68 % z celkovej dodávky.

Nováky a Vojany

Tepelné elektrárne v Novákoch a Vojanoch vyrobili vlani 904 gigawatthodín (GWh) elektriny. Do siete išlo 708 GWh, čo bol medziročný pokles o vyše 200 GWh. „V Novákoch sme postupne utlmovali výrobu elektriny, v decembri sa odstavil najprv jeden blok, potom druhý, 20. decembra sme skončili aj s dodávkou tepla a definitívne sme odstavili aj fluidný kotol s oboma turbínami,“ pripomenula hovorkyňa.

Vo Vojanoch elektrárne podľa nej nedokázali nájsť spoľahlivého dodávateľa tuhého druhotného paliva, ktoré by spĺňalo deklarované atribúty. Výroba z čierneho uhlia sa zasa neoplatila kvôli výrazne klesajúcim cenám elektriny. Táto elektráreň tak vyrábala len na začiatku roka 2023 a potom zase od októbra do konca roka.

Ilustračné foto. Foto: Slovenské Elektrárne, a.s.

Slovenské elektrárne produkujú približne 72 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku. Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, jednu tepelnú a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon na konci minulého roka bol 4349 megawattov.

Dvaja akcionári

SE majú dvoch akcionárov. Majoritným je spoločnosť Slovak Power Holding B.V., s podielom na základnom imaní mierne prevyšujúcim 66 %. V SPH vlastnia rovnaký 50 % podiel spoločnosť EP Slovakia B.V., dcérska firma skupiny EPH a Enel Produzione S.p.A, dcérska spoločnosť skupiny Enel. Minoritným akcionárom SE s podielom necelých 34 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.