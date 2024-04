Rusko v prvom kvartáli zvýšilo export skvapalneného zemného plynu do Európskej únie

Plávajúci LNG terminál vo Fínsku. Foto: SITA/AP

Vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska sa v tohtoročnom prvom štvrťroku medziročne zvýšil o 4,3 percenta na 8,7 milióna ton. Dodávky do Európskej únie v tomto období vzrástli o štyri percentá, zatiaľ čo export do ázijských krajín klesol o sedem percent. Informoval o tom dnes ruský list Kommersant s odvolaním sa na údaje analytickej spoločnosti Kpler.

Rusko sa snaží zvyšovať export LNG po mori, aby tak kompenzovalo pokles vývozu zemného plynu prostredníctvom plynovodov do Európy, ktorý je dôsledkom útoku ruských vojsk na Ukrajinu, napísala agentúra Reuters.

Rusko v prvom štvrťroku vyviezlo do Európskej únie takmer päť miliónov ton LNG, export do ázijských krajín potom predstavoval 3,16 milióna ton. V samotnom marci sa vývoz ruského LNG do ázijských krajín prepadol o 30 percent, zatiaľ čo dodávky do EÚ vzrástli o tri percentá.

Skoršie údaje burzovej spoločnosti London Stock Exchange Group (LSEG) ukázali, že v celom minulom roku sa vývoz LNG z Ruska znížil o šesť percent na 31 miliónov ton. Za týmto poklesom stáli plánované letné opravy v závodoch produkujúcich LNG. Dodávky do Európy vlani podľa týchto údajov klesli o 1,9 percenta na 15,8 milióna ton a dodávky do Ázie sa prepadli o 11 percent na 14,9 milióna ton.