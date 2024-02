Prímerie na Blízkom východe znižuje riziko nárastu cien ropy (komentár)

KOMENTÁR Ilustračné foto: SITA/AP

Dominik Hapl, Portfolio Manager Across Private Investments

Hnutie Hamas v utorok potvrdilo, že dostalo návrh dohody o prímerí. Vedenie hnutia návrh študuje a pripravuje svoju odpoveď.

Návrh pripravili americkí, izraelskí, katarskí a egyptskí predstavitelia počas uplynulého víkendu v Paríži.

Hamas podľa Kataru dohodu schvaľuje

„Hamas návrh predbežne schvaľuje,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí. „Izraelská strana tento návrh schválila a teraz máme počiatočné schválenie zo strany Hamasu,“ uviedol Madžíd Ansárí. Pred účastníkmi rokovaní je však podľa jeho slov ešte neľahká cesta.

„Sme však optimistickí, pretože obe strany teraz súhlasia na predpoklade, ktorý povedie k ďalšej prestávke (v bojoch),“ dodal.

Izraelská armáda v Pásme Gazy spustila vojenskú operáciu s cieľom zničiť Hamas a vyslobodiť rukojemníkov. To si doteraz vyžiadalo viac ako 27-tisíc obetí, uvádza ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom. Viaceré medzinárodné organizácie varujú pred humanitárnou katastrofou v Pásme Gazy, kde žije asi 2,3-miliónová populácia. Podľa izraelskej armády, Hamas zámerne umiestnil svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty.

Cena ropy v reakcii na tieto udalosti ohľadne predbežnej mierovej dohody klesla o 5 % v priebehu troch dní. Ropa Brent sa tak obchoduje pod úrovňou 80 dolárov za barel, čo je predzvesťou, že by mali zlacnieť aj pohonné hmoty. Pozitívny efekt by sa mal premietnuť aj do dát inflácie v nasledujúcich mesiacoch. Dôležité je dodržiavanie mierovej dohody a deeskalácia napätia na Blízkom východe.

Vývoj ceny ropy. Zdroj: finviz.com

Najväčší fond na svete v roku 2023 zaknihoval rekordné zisky

Nórsky suverénny investičný fond tento týždeň oznámil rekordný zisk za rok 2023 vďaka technologickým akciám. Ich ropný investičný fond (najväčší fond na svete), ohlásil rekordný zisk 2,22 bilióna nórskych korún (približne 213 miliárd dolárov) za rok 2023. Tento úžasný výkon podporil robustný rast technologických akcií v minulom roku, čo znamená, že zisk je historicky najvyšší v nórskych korunách, aký kedy fond dosiahol.

V roku 2023 fond dosiahol zhodnotenie investícií na úrovni 16,1 %, čo svedčí o jeho úspešnom portfóliovom riadení. Fond, založený v 90. rokoch za účelom investovania prebytku príjmov z ropného a plynárenského sektora, dnes investuje do viac ako 8 500 spoločností v 70 krajinách. Jeho alokácia aktív je rozložená medzi všetky tri hlavné triedy aktív – akcie, dlhopisy a alternatívy. Takmer 71 % investuje do akcií, 27,1 % do dlhopisov, 1,9 % do nekótovaných nehnuteľností a 0,1 % do nekótovaných infraštruktúrnych projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie.

Nórsko, s jeho strategickým prístupom k investovaniu ukazuje, ako možno úspešne využiť zdroje a diverzifikáciu aktív na dosiahnutie stabilného rastu, aj v čase globálnych výziev. Ich príklad by mohol inšpirovať investorov či krajiny vo svete k podobnému prístupu a dlhodobému investovaniu.