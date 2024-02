Nepríjemné správy z čerpacích staníc pokračujú! Ceny sú najvyššie za niekoľko týždňov, dočkáme sa obratu?

Foto: unsplash.com/engin akyurt

Spotrebiteľské ceny nafty a benzínov v 4. týždni tohto roka rástli druhý týždeň za sebou. Sú tak na najvyššej úrovni od konca novembra minulého roka.

Nafta a 98-oktánový benzín boli najdrahšie za osem týždňov, 95-oktánový benzín mal najvyššiu cenu za posledných 10 týždňov. Spotrebitelia počas 4. týždňa roka 2024 nakupovali podľa údajov Štatistického úradu SR naftu za 1,554 eura, čo bolo o 0,043 eura viac ako v predošlom týždni.

Cena za liter benzínu natural 98 v medzitýždňovom porovnaní stúpla o 0,023 eura na 1,767 eura a priemerná cena za liter naturalu 95 sa zvýšila o 0,024 eura na 1,575 eura.

Pri ostatných pohonných látkach ceny vzrástli iba nepatrne, liter skvapalneného ropného plynu (LPG) sa predával za 0,706 eura, stlačený zemný plyn (CNG) za 1,602 eura za kilogram a skvapalnený zemný plyn (LNG) za nezmenených 1,530 eura za kilogram.

V medziročnom porovnaní boli ceny najpredávanejších druhov pohonných látok približne na úrovni rovnakého obdobia minulého roka. Cena motorovej nafty bola nižšia o 3,2 percenta a oba benzíny mali ceny takmer rovnaké ako pred rokom. Plyn používaný na pohon motorových vozidiel sa predával lacnejšie ako pred rokom, LNG o 44 percent, LPG takmer o 10 percent, a CNG takmer o 9 percent, dodáva Štatistický úrad SR.

Po aktuálnom raste cien pohonných látok by sa však situácia mohla zlepšiť. Ďalší týždeň by sa mohli ceny mierne stabilizovať, prípadne klesnúť o pár desatín centov. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Predikovať ceny dlhodobo však v súčasnej napätej geopolitickej situácii podľa neho nemá zmysel.

"Cena ropy v danom týždni vzrástla až o 6,3 % a uzatvorila týždeň na cene 83,55 USD za barel ropy typu Brent. Takýto nárast predstavuje najväčší týždňový rast od októbra, keď sa začal konflikt medzi Izraelom a Hamasom. V tomto týždni ju však vidíme o takmer 2 % nižšie, a to na cene 81,88 USD za barel," priblížil Marek Nemky.

Dôvodom takéhoto obrovského nárastu cien v minulom týždni bola podľa Nemkyho kombinácia niekoľkých faktorov. "Ekonomika v USA sa ukázala ako veľmi silná, keďže reálne HDP podľa prvého odhadu vzrástol medzikvartálne o 3,3 %, pričom sa očakával rast iba o 2 %," priblížil.

Vyšší dopyt v Spojených štátoch reflektovali podľa neho aj zásoby ropy, ktorých čerpanie bolo až vo výške 9,2 milióna barelov, pričom sa očakávalo zníženie zásob iba o 1,2 milióna barelov.

"Dopyt bol podporený aj v krajine najväčšieho importéra ropy, Číne, kde mimo podpory kapitálového trhu čínska centrálna banka znížila povinné minimálne rezervy pre banky, čím dáva zelenú ďalšiemu úverovaniu, a tým aj spotrebe. Na strane ponuky sme zažili šok v podobe útoku Húsíov na ropný tanker v Adenskom zálive, ale taktiež aj útok ukrajinského drona na ruskú proexportnú rafinériu na juhu," dodal Nemky.