Mochovce menia hru: Slovenské elektrárne smerujú k rekordnému zisku, Slovensko k energetickej sebestačnosti!

Atómová elektráreň v Mochovciach. Foto: TASR

Slovenské elektrárne (SE) dosiahnu vďaka spusteniu tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach zrejme najlepší hospodársky výsledok vo svojej histórii. Počas návštevy generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Mariana Grossiho v Mochovciach to potvrdil generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.

Podľa generálneho riaditeľa elektrárne začali predávať elektrinu po naštartovaní tretieho bloku. „Vzhľadom na to, že ju predávame na tri roky dopredu, máme na tento rok predanú elektrinu za výhodných podmienok,“ povedal šéf Slovenských elektrární Branislav Strýček. Spoločnosť už podľa jeho slov splatila aj veľkú časť záväzkov, ktoré vznikli koncom minulého a čiastočne aj začiatkom tohto roka. „Konkrétne bola splatená finančná injekcia od akcionára vo výške 340 miliónov eur,“ skonštatoval.

Slovenské elektrárne dokončili energetické spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce záverečným 144-hodinovým testom 14. októbra tohto roka. "Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky bude Slovensko absolútne sebestačné vo výrobe aj v spotrebe elektrickej energie," skonštatovala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Podľa jej slov by sa malo začať aktívne navážanie jadrového paliva podľa harmonogramu v januári 2025. Náklady na výstavbu tretieho a štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach by mali dosiahnuť 6,3 miliardy eur, povedal Strýček.

Už samotný tretí blok je podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej dôležitým krokom k energetickej sebestačnosti Slovenska. "Pokryje nám takmer 13 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Vďaka jadrovým elektrárňam tak má Slovensko jeden z najčistejších energetických mixov na svete. Dôležité bude ďalej sústrediť sa na dokončenie 4. bloku v Mochovciach," uviedla v pondelok na stretnutí s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim.

Jadro je priorita

Jadrová energia má podľa rezortu hospodárstva v slovenskom energetickom mixe dlhodobé miesto a zostane strategickou prioritou a kľúčovou súčasťou energetickej politiky Slovenska. "Jadrová energia pre nás zohráva skutočne dôležitú úlohu pri zabezpečení stabilného, bezpečného a najmä uhlíkovo neutrálneho zdroja energie. Pri doplnení o variabilné zdroje obnoviteľnej energie nám môže jadro pomôcť prispieť k riešeniu celosvetových energetických a klimatických otázok," povedala ministerka.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Marian Grossi (v strede) a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. Foto: TASR

Jadrovú elektráreň Mochovce vyzdvihol aj Grossi, podľa ktorého patrí medzi najzaujímavejšie elektrárne v Európe. "Produkuje čistú energiu pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Keď sa spustí štvrtý blok, budete ju môcť vyvážať a čo sa týka energetických zdrojov, táto krajina bude prakticky dekarbonizovaná," poznamenal.

Rezort hospodárstva popri plánoch v oblasti jadrovej energetiky sleduje aj vývoj nových a inovatívnych technológií, najmä pokiaľ ide o potenciálne nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR), pričom práve MAAE predstavuje podľa ministerstva hospodárstva cennú platformu na výmenu skúseností v oblasti týchto nových technológií.