Dovoz ropy z Ruska do Indie poklesol: Toto je dôvod!

Vyústenie ropovodu Družba v bratislavskej rafinérii Slovnaft. Foto: TASR

Dovoz ropy z Ruska do Indie v decembri výrazne klesol a dostal sa najnižšie od začiatku minulého roka. S odvolaním sa na dáta konzultačnej spoločnosti Kpler to v pondelok uviedla agentúra Bloomberg. Dôvodom sú ťažkosti s platbami kvôli prísnejším sankciám. Rusko ale aj tak zostáva hlavným dodávateľom ropy do Indie.

Najviac ropy India z Ruska dovážala vlani v máji, a síce tempom 2,15 milióna barelov denne. Neskôr sa objem dovozu mierne znižoval, v novembri a decembri ale zaznamenal výrazný prepad. Dovoz v decembri predstavoval iba 1,48 milióna barelov denne, keďže šesť tankerov naložených ruskou ropou Sokol kvôli prísnejším sankciám nemohlo surovinu doručiť podľa plánu.

Indické rafinérie nemohli prijať náklad, ktorý zvyčajne nakupovali

Indické rafinérie, ktoré vlani nakupovali v priemere 140 000 barelov ropy Sokol denne, nemohli minulý mesiac prijať žiadny takýto náklad. Spoločnosť Sachalin-1, ktorá ťaží ropu na ruskom Ďalekom východe, nebola schopná otvoriť bankový účet v Spojených arabských emirátoch (SAE), aby odberateľom umožnila platiť v dierach, ako bolo dohodnuté. Bloombergu to oznámil hlavný analytik spoločnosti Kpler Viktor Katona, ktorý sa venuje práve trhu s ropou.

Z uvedených šiestich tankerov, ktoré museli zostať pri indickom pobreží, dvaja naznačili, že môžu s nákladom zamieriť do Číny, uviedol Katona. Napriek problémom sa však podľa neho zdá, že obchod s ropou Sokol medzi Ruskom a Indiou bude pokračovať. Tri ďalšie operácie, keď sa táto ropa prekladá z lode na loď, spolu s ďalšími tromi tankermi teraz naznačujú, že konečnou destináciou je India.

Za celý rok 2023 sa dovoz ropy z Ruska do Indie medziročne viac ako zdvojnásobil a dosiahol 1,79 milióna barelov denne. Druhým najväčším dodávateľom ropy do Indie bol Irak, dovoz z tejto krajiny ale o 11 percent klesol a predstavoval 908 000 barelov denne, uvádza Kpler.

Ruský vicepremiér Alexander Novak minulý týždeň povedal, že takmer všetok vývoz ropy z Ruska v roku 2023 smeroval do Číny a do Indie. Moskva presmerovaním dodávok ropy mimo Európy reagovala na hospodárske sankcie, ktoré na Rusko uvalili západné štáty za to, že Moskva predvlani vo februári vojensky napadla Ukrajinu.