Ceny ropy v pondelok ráno posilnili

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/jplenio

Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli v dôsledku obáv z obmedzenia globálnej ponuky po tom, čo ustúpil optimizmus týkajúci sa možnosti dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy. Dopyt podporila aj správa z USA, kde počet ropných vrtov v minulom týždni klesol, čo naznačuje zníženie produkcie v najbližšom čase.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7:16 hod. SEČ 85,83 USD (79,30 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje nárast o 40 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 81,05 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená nárast o 42 centov (0,52 %).

Trh s pohonnými hmotami naďalej ovplyvňovalo narušenie činnosti ruských rafinérií po útokoch Ukrajiny na ropnú infraštruktúru v Rusku. Podľa analytikov citovaných agentúrou Reuters bolo od začiatku tohto mesiaca zasiahnutých približne 12 % celkových ruských kapacít na spracovanie ropy.