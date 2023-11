Cenový strop zlyháva: Rusi nakúpili staré tankery a výrazne zvýšili svoje príjmy z ropy!

Rusi obchádzajú západné sankcie vynaliezavým spôsobom. Foto: unsplash.com/ Mateusz Suski

Podľa najnovších dát o ruských daňových príjmoch z ropy a zemného plynu sa zdá, že cenový strop, ktorý bol v decembri minulého roka zavedený zoskupením G7, markantne stráca svoju účinnosť. Rusi sa totiž pri vývoze ropy efektívne vynašli a tak stále vyššie príjmy z exportu zachraňujú nalomenú ekonomiku Kremľa.

Ako vyplýva z najnovších údajov ruského ministerstva financií, príjmy z daní z vývozu ruskej ropy a zemného plynu narástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu viac ako dvojnásobne. Ide tak o výraznú zmenu trendu, keďže ešte na začiatku tohto roka sa príjmy z energetických produktov prepadávali, informuje portál wsj.com. Zdá sa tak, že efekt cenového stopu, ktorý umožňoval západným spoločnostiam prepravovať ruskú ropu iba pod podmienkou, že sa obchodovala pod 60 dolárov za barel, sa vytráca.

Aj napriek tomu, že sankcie na ruskú ropu spočiatku fungovali relatívne podľa očakávaní, Rusko sa dokázalo vynájsť a vývoz svojej ropy začalo zabezpečovať pomocou starších tankerov. Podľa výsledkov výskumu ekonomickej univerzity v Kyjeve v septembri tohto roku malo Rusko flotilu tankerov v počte 180 kusov. Tie vyvážajú ropné produkty najmä do Číny, Indie či Turecka za ceny presahujúce cenový strop. Efekt sankcií, ktoré v minulosti Rusko nútili vyvážať ropu lacnejšie ako bol priemer svetových trhov, sa tak radikálne zmenšil.

Na tento pre západ nie príliš žiadaný vývoj sa snažia reagovať americkí predstavitelia. Americké ministerstvo financií totiž minulý mesiac po prvýkrát pokutovalo dva tankery, ktoré podľa všetkého prepravovali ropu nad cenovým stropom. Spojené štáty americké sa však snažia pripraviť aj ďalšie spôsoby, vďaka ktorým by mohli kontrolovať dodržiavanie pravidiel o niečo prísnejšie.

Vzhľadom k tomu, že časť ruského obchodu s ropou navyše prebieha mimo územia, na ktoré majú sankcie dosah, predstavitelia západných krajín aktuálne diskutujú aj o opatreniach na obmedzenie rastu a činnosti ruskej flotily lodí, ktoré sa používajú na obchádzanie sankcií.

Schodok štátneho rozpočtu klesá, stabilita rubľa stúpa

"Cenový strop fungoval tak, ako bol navrhnutý, aktuálne je však už zastaraný," myslí si vedúca pracovníčka sekcie komoditnej stratégie v JPMorgan Chase Natasha Kaneva. Nárast príjmov z predaja ropy tak Rusku môže pomôcť so znižovaním deficitu štátneho rozpočtu. Zatiaľ čo na jar očakávali viacerí ekonómovia schodok vo výške 5 až 6 percent hrubého domáceho produktu, podľa aktuálnych predpokladov by Kremeľ mohol dosiahnuť cieľový deficit vo výške 2 percent HDP.

Znižovanie schodku verejných financií navyše zmenšuje nápor na pokles úspor a potrebu emitovania dlhopisov s vysokým úročením. Nárast exportu ropy má pozitívny vplyv aj na obchodnú bilanciu, čo má za následok zvyšovanie stability rubľa, ktorý sa v poslednom období v kurze voči doláru či euru výraznejšie ustálil.

"Rast cien ropy naznačuje, že strop je čoraz menej možné presadzovať," uviedla nedávno vo svojom stanovisku Svetová banka. Tá sa zhoduje s vyjadreniami viacerých odborníkov, podľa ktorých je práve zvyšovanie príjmov z čierneho zlata výraznou pomocou pri financovaní ruského vojnového snaženia na Ukrajine. Z plánov ruského ministerstva financií vyplýva, že v budúcom roku sa krajina pokúsi zvýšiť svoje vojenské výdavky o viac ako dve tretiny aktuálneho stavu. Výdavky vo výške viac ako 100 miliárd dolárov by tak dokonca vytvorili rekord v novodobej postsovietskej histórii Ruska.

Viac tankerov, menej tankov

"Zdá sa, že neočakávane zvýšené príjmy z vývozu energetických produktov umožňujú vláde zintenzívniť vojnové úsilie bez dodatočných finančných problémov," uviedol hlavný ekonóm pre rozvíjajúce sa trhy v spoločnosti Capital Economics Liam Peach. K cenovému stropu sa vyjadril aj podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. "Dúfam, že teraz sú už všetci presvedčení, že nástroj, s ktorým prišlo zoskupenie G7, je neúčinný a trpia kvôli nemu najmä koncoví spotrebitelia," povedal pre ruskú tlačovú agentúru Interfax Novak.

Aj napriek tomu, že príjmy z vývozu ruskej ropy skutočne v poslednom období výraznejšie narástli, hlavní predstavitelia amerického ministerstva financií si myslia, že cenový strop má zmysel. Nedávno totiž uviedli, že zdroje, ktoré mohlo Rusko alokovať na vojnový front, museli smerovať na financovanie pre vybudovanie vlastnej lodnej infraštruktúry. "Nákup tankerov značne sťažuje Kremľu nákup tankov," uviedol Eric Van Nostrand, aktuálny námestník tajomníka pre hospodársku politiku na americkom ministerstve financií.

Trend je možné zvrátiť

Podľa viacerých odborníkov však možno ruský príjem z ropy ešte viac priškrtiť. "Efektívnosť cenového stropu sa znížila, ale to neznamená, že sa to nedá napraviť," uviedla výskumná pracovníčka z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie Maria Shagina. Tá si taktiež myslí, že predstavitelia západných vlád a medzinárodných organizácií by sa mali pokúsiť o zlepšenie presadzovania práva zavedením prísnej zodpovednosti za porušenie cenového stropu.

Nástrojom, ktorým by sa o to mohli pričiniť, je napríklad sprísnenie požiadaviek na dokumentáciu, čím by sa zabránilo podvodom pri osvedčení ale aj väčšou intenzitou vyšetrovania nafúknutých nákladov na dopravu a poistenie.