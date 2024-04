Čaká nás zdražovanie? Vládni analytici ukázali ceny elektriny, plynu a tepla po ukončení energetickej pomoci!

Foto: SITA

Nákladná pomoc štátu s cenami energií by mala byť už v budúcom roku minulosťou. Aj keď konkrétne plány vlády nie sú ešte známe, jej súčasné nastavenie je neudržateľné. Analytici Inštitútu finančnej politiky vo svojej najnovšej prognóze odhadli, ako by mohol vyzerať návrat k trhovým cenám energetických komodít v roku 2025.

V tomto roku by sa mala úroveň inflácie podľa najnovšej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) vrátiť k prijateľnej hodnote troch percent. Cenový šok bude pritom podľa analytikov odznievať v celej EÚ. Výrazný rast cien na dvojciferných hodnotách z minulého roka by sa tak už opakovať nemal.

Nízkemu rastu cien v tomto roku pomáha aj pokračovanie dotovania cien energií pre domácnosti, ktoré tak v tomto roku nerástli. „Ceny potravín, ktoré boli jednou z hlavných príčin vysokého rastu cien v nedávnej minulosti, sa stabilizovali, rovnako ako aj ceny obchodovateľných tovarov a služieb,“ uvádza IFP.

Očakávaný koniec plošného dotovania cien energií by sa už v budúcom roku mal odraziť aj na dynamike inflácie. Hoci domácnosti by si za energie zrejme poriadne priplatili, prechod na trhové ceny by mal v roku 2025 mieru inflácie zrýchliť len mierne.

Ceny energií klesajú

„Od jesene minulého roka pozorujeme pomerne silný pokles cien futurít elektriny a plynu, ktoré oproti októbru 2023 postupne klesli o zhruba tretinu. Predpoklad ukončenia dotácií na ceny energií tak môže viesť k miernejšiemu nárastu cien plynu a tepla. Ceny elektriny budú v budúcom roku stále podliehať memorandu so Slovenskými elektrárňami,“ uvádza IFP vo svojej prognóze.

Podľa technickej prognózy analytikov ministerstva financií, ktorá je zostavená na základe aktuálneho vývoja cien energetických komodít, by sa však Slováci výraznejšiemu zdražovaniu energií v roku 2025 nevyhli. V prípade plynu by to mohlo znamenať v budúcom roku nárast cien o 20 percent, v prípade tepla o 14 percent. Elektrina by mohla zdražiť len o 7 percent aj vplyvom spomínaného memoranda so Slovenskými elektrárňami. V konečnom dôsledku by tak rast cien energií bol podobný, ako sme zažili v rokoch 2022 či 2023.

Pozitívnejšou správou je, že v ďalších rokoch by už Slováci žiadne výraznejšie cenové energetické šoky zažívať nemuseli. Samozrejme, Inštitút finančnej politiky upozorňuje aj na celkovú globálnu situáciu, ktorá môže priniesť ďalšie cenové šoky. Avšak na základe dnešných dát možno očakávať, že ceny energetických komodít by mali ďalej klesať. To by pri prechode na trhové ceny v roku 2025 znamenalo v ďalších rokoch naopak zväčša ich znižovanie.

Najprv zdražovanie, potom zlacňovanie?

„Trhy očakávajú pokles cien energetických komodít v nasledujúcich rokoch, a tak na strednom horizonte môžeme očakávať, že energie budú tempo inflácie brzdiť. Po odznení inflačných šokov a vyprchaní bázického efektu očakávame, že ceny potravín a obchodovateľných tovarov sa vrátia k tempám rastu, ktoré sme mohli pozorovať v rokoch 2017 – 2020,“ dopĺňa IFP. Zároveň dodáva, že rýchlejšie porastú ceny služieb, celkový rast cien na strednodobom horizonte však bude tlmený konsolidáciou.

Návrat k trhovým cenám energií by tak podľa analytikov viedol k dočasnému zrýchleniu celkovej inflácie v budúcom roku nad štyri percentá. V ďalších rokoch by sa však mala dostať k úrovni dvoch percent.

Nastavenie energetickej pomoci nedávno skritizoval Najvyšší kontrolný úrad SR. Podľa štátnych kontrolórov musí Slovensko zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. NKÚ upozornil, že je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu počas nepredvídaných situácií. Rovnako by sa vláda mala zamerať na najzraniteľnejšie skupiny a nastaviť aj časové obmedzenia. Na energetickú pomoc bolo totiž vyplatených viac ako 2,6 miliardy eur.

Zmeny v energetickej pomoci v budúcom roku už dlhšie avizuje aj rezort hospodárstva. Ten tvrdí, že príprava adresnej pomoci pre ľudí je jednou z jeho priorít.