Zákon o strategických investíciách treba stiahnuť: Ohrozí práva občanov, tvrdia Demokrati

Strana Demokrati. Foto: TASR/Roman Hanc

Strana Demokrati vyzvala na stiahnutie alebo výrazné prepracovanie návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície z dielne ministerstva dopravy. Zákon podľa nich ohrozuje práva obyvateľov aj životné prostredie. V utorok o tom informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.

„Strana Demokrati vyzýva na stiahnutie alebo výrazné prepracovanie návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície, ktorý predložil do zrýchleného legislatívneho procesu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Ak by bol zákon v navrhovanej podobe schválený, nezvratne by zasiahol do základných práv obyvateľov a ochrany životného prostredia,“ uviedli Demokrati.

Politická strana síce prízvukovala, že podporuje urýchlenie výstavby najmä dopravnej infraštruktúry, no nemôže sa tak podľa nich diať na úkor obyvateľov Slovenska. „Tí by sa mali po novom obávať každého zasadnutia vlády. Ak vláda schváli nejakej stavbe postavenie strategickej investície, domovy a nehnuteľnosti obyvateľov sú okamžite v ohrození,“ uviedol člen predsedníctva strany Demokrati Michal Kiča.

Novou legislatívou chce rezort dopravy skrátiť prípravu dôležitých infraštruktúrnych projektov. V zákone navrhli napríklad zrušiť územné rozhodnutie pre strategické infraštruktúrne projekty. Ministerstvo takisto plánuje obmedziť úlohu Útvaru hodnoty za peniaze pri posudzovaní významných verejných investícií. Zmeny by sa mali dotknúť aj vyvlastňovacieho konania či námietkových a odvolacích konaní v procese verejného obstarávania.

Brutálny mocenský zásah

Podľa Demokratov sa strategická investícia takto stane „brutálnym mocenským zásahom“. „Investor bude môcť okamžite vstupovať na pozemky, získa predkupné právo, môže vyvlastňovať a následne vypratávať ľudí v ich obydliach aj bez rozhodnutia súdu. To všetko expresne len s nárokom na tabuľkovú náhradu,“ uviedli Demokrati s tým, že mnohé z navrhovaných opatrení už v minulosti Ústavný súd SR označil za protiústavné.

Upozornili tiež, že dosahy takýchto investícií na životné prostredie by ostali len na papieri a vyjadrenia obyvateľov nebudú mať prakticky žiadnu váhu. Demokrati doplnili, že nová legislatíva by sa nemusela týkať len diaľnic a železníc európskeho významu, ale mala by vplyv na akékoľvek investície, „ktoré si zmyslí štát“.

„Proces verejného obstarávania takýchto investícií sa okreše na minimum a bude ho riadiť nový ‚nezávislý‘ podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie, ktorého bude navrhovať práve minister dopravy,“ namietli Demokrati.