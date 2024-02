India chce zrýchliť výdaj batožiny po pristátí a obmedziť chaos na letiskách

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/BonnieHenderson

India chce na letiskách zrýchliť výdaj batožiny a obmedziť chaos. Podľa úradov by cestujúci mali dostať batožinu do 30 minút po pristátí. Dlhé čakanie na kufre a batohy je na indických leteckých uzloch dlhodobý problém, píše spravodajský web BBC.

Viaceré popredné indické letecké spoločnosti majú do 26. februára čas na to, aby zefektívnili vydávanie batožiny cestujúcim na letisku. Ministerstvo pre civilné letectvo uviedlo, že prvá batožina by sa mala dostať na batožinový pás do desiatich minút od vypnutia motora lietadla.

Úrad pre bezpečnosť civilného letectva (BCAS) nariadil siedmim leteckým spoločnostiam vrátane dopravcov ako Air India, Vistar a IndiGo, aby zaviedli potrebné opatrenia na zabezpečenie včasného doručenia batožiny. Nariadenie vydal po tom, ako ministerstvo letectva monitorovalo, ako dlho čakali cestujúci na batožinu na šiestich hlavných indických letiskách. Zameralo sa pritom na 3600 letov.

Hoci sa výkonnosť vo vydávaní batožiny zlepšila, nespĺňa predpísané pokyny

Kontroly ministerstvo spustilo v januári a stále trvajú. Hoci sa výkonnosť všetkých leteckých spoločností, pokiaľ ide o vydávanie batožiny, zlepšila, nespĺňa predpísané pokyny, uviedol úrad.

Podľa nariadenia by prvá batožina mala doraziť k batožinovému pásu „do desiatich minút od vypnutia motora lietadla a posledná batožina do 30 minút od toho istého momentu“. Niekedy sa batožina mešká takmer o hodinu a čakacia doba sa predlžuje, ak sa vyskytnú technické problémy so batožinovým pásom, píše BBC.