Bali zavádza vstupnú turistickú daň, v prepočte zhruba 9 eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Sushuti

Úrady indonézskej provincie Bali od stredy zaviedli turistickú daň. Zahraniční turisti musia za vstup na rovnomenný ostrov nanovo zaplatiť 150 000 rupií. Úrady tvrdia, že cieľom opatrenia je ochrana životného prostredia a kultúry ostrova, uviedla BBC.

Bali patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie na svete. Ostrov je známy nedotknutými plážami, vlnami obľúbenými medzi surfermi a krásnou krajinou. Podľa oficiálnych údajov túto krajinu od januára do novembra navštívilo takmer 4,8 milióna turistov.

Zámer zaviesť daň bol po prvý raz oznámený vlani, do platnosti vstúpil tento poplatok na sviatok svätého Valentína. Vzťahuje sa na zahraničných turistov, ktorí prichádzajú do provincie, zatiaľ čo domáci turisti sú od poplatku oslobodení. Úrady žiadajú turistov, aby zaplatili pred príchodom, a to prostredníctvom internetovej stránky Love Bali. Daň je možné platiť aj po prílete kartou a vzťahuje sa na všetkých bez výnimky, vrátane detí.

Agentúra DPA upozornila, že ak si turista urobí odbočku na susedné ostrovy, ako je Lombok alebo Jáva, bude musieť po návrate na Bali zaplatiť znova. To sa netýka len krátkych výletov na susedné tri ostrovy, ktoré patria do provincie Bali – Nusa Penida, Nusa Lembongan a Nusa Ceningan. Navyše za 30-dňové vízum potrebné na pobyt v Indonézii sa platí 500 000 rupií (zhruba 30 eur).

Cestovný ruch sa podieľal na hrubom domácom produkte Bali zhruba 60 percentami

Pred pandémiou covidu-19 sa cestovný ruch podieľal na hrubom domácom produkte (HDP) Bali zhruba 60 percentami. Podľa Štatistického úradu provincie v novembri prišlo na Bali najviac turistov z Austrálie, a to vyše 100 000. Nasledovali turisti z Indie, Číny a Singapuru.

Miestnych obyvateľov v posledných rokoch znepokojuje, že sa tam turisti správajú nevhodne. Vlani v marci bol z Bali deportovaný Rus, ktorý sa vyzliekol na hore Agung, ktorú hinduisti považujú za domov bohov. Úrady tiež oznámili, že plánujú zakázať zahraničným turistom používať motocykle, pretože sa objavili prípady porušovania dopravných predpisov. Oblasť sa tiež potýka s problémami kvôli obrovskému množstvu odpadu, spočiatku preto najviac peňazí z novozavedenej dane bude určených na riešenie týchto ťažkostí.