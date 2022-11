 Divoký týždeň na akciových trhoch skončil s rastom, trhy podporila americká inflácia a pozitívne správy z Číny

Zdroj: oPeniazoch.sk/TASR

Foto: TASR/AP

dnes 6:00 -

Minulý týždeň bol na svetových trhoch jedným z najdivokejších v tomto roku. Investori začiatkom týždňa upriamili svoju pozornosť na drámu medzi dvoma najvýznamnejšími kryptoburzami FTX a Binance. Tá sa rýchlo rozvinula do kryptomenovej krízy, ktorá pokračuje ďalej. Spoločnosť FTX v piatok vyhlásila bankrot a jej generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried rezignoval na svoju funkciu.

Správy z kryptosveta vystrašili aj akciových investorov a trhy zaznamenali uprostred týždňa výrazné výpredaje. Akcie a dlhopisy však napokon zavŕšili volatilný týždeň najväčšími ziskami za posledné mesiace, čo bolo podporené nádejou, že inflácia v USA sa ochladzuje a Fed by mohol spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb.

Pozitívna nálada sa preniesla aj na európske a ázijské indexy, ktoré na vlne euforickej reakcie taktiež významne rástli. Navyše k optimizmu prispela aj Čína, z ktorej prišli dobré správy v podobe plánovaného zmiernenia protipandemických opatrení.

Americká inflácia prekvapila

Kľúčovou udalosťou minulého týždňa bolo zverejnenie výsledkov vývoja amerického indexu spotrebiteľských cien.

Miera inflácie v Spojených štátoch sa prekvapivo znížila na 7,7 % zo septembrových 8,2 %, pričom trh očakával 7,9 %. To dalo investorom nádej, že by americká centrálna banka mohla zmierniť prísne uťahovanie monetárnej politiky.

Index S&P 500 uzavrel v piatok s týždenným zhodnotením 5,9 %, čo bol jeho najlepší výkon od júna. Nasdaq si pripísal takmer 9%, najviac za posledné dva roky a Dow Jones Industrial Average pridal 4%.

Graf: Výkonnosť amerických indexov za minulý týždeň

Zdroj: wsj.com

Personálne škrty pokračujú

K udalostiam na akciových trhoch, ktoré stoja za zmienku, patrí aj masívna vlna prepúšťania zamestnancov a obmedzovania náboru nových, ktorá v posledných mesiacoch odštartovala naprieč technologickým a mediálnym sektorom a ďalej naberá na obrátkach.

Firmy v súčasných neistých ekonomických podmienkach hľadajú možnosti pre optimalizáciu svojich nákladov a zavádzajú nutné úsporné opatrenia.

Počet technologických spoločností zaregistrovaných v USA, ktoré prepúšťajú zamestnancov

Zdroj: statista.com

V minulom týždni sa k spoločnostiam ohlasujúcim personálne škrty, ako Twitter, Stripe, Netflix či Lyft, pridali ďalší významní hráči, a to Meta Platforms a Walt Disney.

Meta prepustí tisícky zamestnancov

Spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, oznámila, že prepustí viac ako 11 0000 zamestnancov, čo predstavuje 13 % jej pracovnej sily. Firma si tiež uťahuje opasok zmenšovaním svojich kancelárskych priestorov, prechodom na zdieľanie pracovných stolov pre niektorých pracovníkov a predĺžením zmrazenia náboru zamestnancov do prvého štvrťroka 2023.

Generálny riaditeľ Mark Zuckerberg podľa The Wall Street Journal uviedol, že zamestnanci, ktorí prídu o prácu, dostanú odstupné za 16 týždňov plus dva ďalšie týždne za každý odpracovaný rok. Meta im bude tiež šesť mesiacov hradiť zdravotné poistenie. Spoločnosť sa tak púšťa do prvej rozsiahlej reštrukturalizácie, čím sa vyrovnáva s klesajúcim trhom s digitálnou reklamou a padajúcimi cenami akcií.

Akcie spoločnosti tento rok klesli o viac ako 70 %. Investori sú znepokojení rastúcimi nákladmi a výdavkami, ktoré v treťom štvrťroku medziročne vzrástli o 19 % na 22,1 miliardy dolárov. Celkové tržby spoločnosti klesli o 4 % na 27,71 miliardy dolárov.

Graf: Vývoj ceny akcií Meta Platforms za posledný rok

Zdroj: tradingeconomics.com

Prepúštanie avizuje aj Walt Disney

Mediálna a filmová spoločnosť Walt Disney v piatok podľa The Wall Street Journal oznámila celopodnikové opatrenia na znižovanie nákladov vrátane pravdepodobného prepúšťania zamestnancov, rozsah personálnych škrtov však nekonkretizovala.

Úsporné opatrenia, ktoré zahŕňajú zákaz všetkých okrem nevyhnutných pracovných ciest a zmrazenie náboru nových pracovníkov, prišli niekoľko dní po tom, čo spoločnosť oznámila nevýrazné štvrťročné príjmy a kvartálnu stratu 1,5 miliardy dolárov vo svojom streamingovom biznise.

Od spustenia svojej vlajkovej lode Disney+ koncom roka 2019 získala streamovacia platforma spoločnosti Disney 235 miliónov predplatiteľov na celom svete. Tento rast premenil Disney v krátkom čase na obrovského hráča vo svete streamovania, ktorý je schopný konkurovať Netflixu a ďalším súperom. Vyžiadalo si to však aj veľké náklady. Segment streamovania za posledné tri roky stratil viac ako 8 miliárd dolárov.

Akcie Disney od začiatku roka klesli o približne 40 %. V piatok uzavreli na úrovni 95,01 dolárov za akciu s 5-percentným ziskom po tom, čo sa začiatkom týždňa prepadli v dôsledku správ o kvartálnych výsledkoch.

Graf: Vývoj ceny akcií Walt Disney za posledný rok

Zdroj: tradingeconomics.com

Čína zmierňuje pandemické obmedzenia

Za pozornosť stál minulý týždeň aj vývoj na akciových trhoch v Ázii. Tie taktiež podporila pozitívna nálada v súvislosti s výsledkami americkej inflácie.

Navyše, čínske akcie v piatok vzrástli po tom, čo vrcholní predstavitelia v Pekingu oznámili, že sa pokúsia minimalizovať ekonomický dopad „zero – Covid“ politiky a uvoľnili niektoré z prísnych pravidiel týkajúcich sa pandémie.

Čínska politika nulového výskytu Covidu si už vyžiadala veľkú ekonomickú daň, keď významne narušila výrobné a dodávateľské reťazce a vyvolala rastúci nevôľu verejnosti.

V piatok popoludní úrady okrem iných zmien ohlásili skrátenie obdobia karantény pre turistov a osoby v blízkom kontakte s infikovanými na päť dní či limitovanie masívneho testovania. Ide však stále iba o zmiernenie obmedzení a nie je isté, či je to možné považovať za prvý veľký krok k uvoľneniu prísnej proticovidovej stratégie.

Aj napriek neistote reagovali trhy na správy pozitívne. Hongkonský benchmark Hang Seng Index si podľa údajov Wall Street Journal v piatok pripísal 7,7 %, pričom išlo o najväčší jednodňový rast od marca a celkovo posilnil tento mesiac o približne 18 %. Shanghai Composite uzavrel o 1,7 % vyššie a index CSI 300 získal 2,8 %.

Graf: Vývoj indexu Hang Seng za posledný týždeň

Zdroj: tradingeconomics.com

Tento týždeň v pozornosti maloobchodné tržby v USA

Kľúčové americké makroekonomické správy týkajúce sa trhu práce a inflácie sú už za nami. Tento týždeň sa bude pozornosť trhov sústrediť na výsledky maloobchodných tržieb v USA za október, ktoré napovedia, aká je sila spotrebiteľov.

Dáta budú zverejnené v stredu popoludní a investori budú hľadať ďalšie signály, ktoré by naznačovali spomalenie inflačných tlakov.

Očakáva sa medzimesačné zvýšenie amerických maloobchodných tržieb o 0,9 %, čo by naznačovalo, že vysoký rast cien stále amerických spotrebiteľov výraznejšie neobmedzil v nákupoch.