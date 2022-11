Kryptokríza pokračuje: Binance krachujúcej burze FTX nepomôže, Bitcoin sa ocitol na dvojročných minimách

Zdroj: oPeniazoch/ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 14:20 -

Situácia na trhu s kryptomenami v súvislosti s vývojom kauzy okolo krachujúcej burzy FTX a jej potenciálnej akvizície s burzou Binance nabrala v stredu večer nový smer. Binance oznámila, že sa napokon rozhodla od plánovaného prevzatia rivala FTX odstúpiť. Rozhodnutie je podľa firmy dôsledkom hĺbkovej kontroly v FTX, ako aj správ o tom, že burza zle nakladala s prostriedkami klientov a čelí vyšetrovaniu zo strany amerických regulátorov.

Binance vo svojom vyhlásení uviedla, že hoci spočiatku verili, že budú schopní podporiť klientov FTX poskytnutím likvidity, napokon to nebude možné, keďže problémy, ktorým FTX čelí, sú mimo ich kontroly a schopnosti pomôcť.

V mínuse miliardy dolárov

Burza FTX aktuálne bojuje s deficitom v hodnote 8 miliárd amerických dolárov. Zakladateľ a generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried podľa agentúry Bloomberg informoval investorov, že spoločnosť aktuálne potrebuje 4 miliardy dolárov, aby ostala solventná a pokúsi sa získať záchranné financovanie vo forme dlhu, vlastného kapitálu alebo kombinácie oboch. Bez peňažnej injekcie bude firma zrejme nútená vyhlásiť bankrot.

Okrem samotnej FTX čelia masívnym potenciálnym stratám aj známe inštitúcie, ktoré do burzy investovali. Patria k nim SoftBank Group Corp., Sequoia Capital, hedžový fond Third Point či technologicky orientovaná súkromná akciová spoločnosť Thoma Bravo. V liste investorom v stredu neskoro večer Sequoia podľa The Wall Street Journal uviedla, že odpisuje 150 miliónov dolárov, ktoré jeden z jej fondov investoval do FTX z dôvodu „rizika solventnosti“.

Bitcoin na dvojročnom minime

Obnovené obavy v súvislosti s vývojom tejto situácie sa prejavili v klesajúcich cenách naprieč celým sektorom digitálnych aktív. Včera krátko po 23:00 nášho času sa Bitcoin podľa údajov špecializovaného webu CoinDesk predával za 15 800 dolárov. Za 24 hodín tak strácal zhruba 15 percent a dostal sa na úroveň dvojročných miním. Vlani v novembri sa pritom Bitcoin vyšplhal na rekordné maximum v blízkosti 69 000 dolárov.

Graf: Vývoj ceny Bitcoinu za posledný rok

Zdroj: tradingeconomics.com

Problémy FTX okrem kryptomien pritom zasiahli aj akciový trh. Investori sa podľa informácií The Wall Street Journal zbavujú akcií verejne obchodovateľných spoločností, ktoré sú naviazané na kryptomeny.

Akcie Coinbase Global Inc., ktorej krypto burza je druhou najväčšou, klesli takmer o 10 % napriek ubezpečeniam jej výkonného riaditeľa, že spoločnosť má dostatočné aktíva na výbery klientov a nemá žiadnu významnú expozíciu voči FTX. Coinbase uzavrela na najnižšej úrovni od svojho uvedenia na burzu v minulom roku.

Graf: Vývoj ceny akcií Coinbase

Zdroj: tradingeconomics.com

Spoločnosť Robinhood Markets Inc., ktorá ponúka platformu pre obchodovanie s kryptomenami a ktorej jedným z najväčších akcionárov je práve Sam Bankman-Fried, sa v stredu prepadli o 14 % a dosiahli tak týždennú stratu 30 %.