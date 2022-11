S&P 500 zaznamenal najlepší týždeň od júna

dnes 13:31 -

Wall Street ukončila piatok (11. 11.) s plusom a širší americký index S&P 500 má za sebou najlepší týždeň od júna.

Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok takmer stagnoval, keď si pripísal 32,49 bodu alebo 0,10 % a uzavrel na 33.747,86 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,92 % na 3992,93 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,88 % na 11.323,33 bodu.

Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň posilnili, keď Dow Jones stúpol o 4,15 %, S&P 500 o 5,9 % a Nasdaq o 8,1 %.

Náladu na trhoch zlepšila štvrtková (10. 11.) správa o vývoji spotrebiteľských cien, ktorá signalizovala, že inflácia v USA má svoj vrchol zrejme už za sebou. To by znamenalo, že americká centrálna banka (Fed) by mohla zvoľniť tempo sprísňovania menovej politiky.

Dow Jones vo štvrtok vyskočil o viac než 1200 bodov, S&P o 5,5 % a Nasdaq Composite približne o 7,4 %. Pre všetky tri indexy to bol najlepší deň od roku 2020.