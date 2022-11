dnes 19:01 -

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 10. novembra (TASR) - Európske burzy sa vo štvrtok výrazne posilnili. Náladu investorov zlepšila správa, že inflácia v USA má svoj vrchol možno už za sebou. To by znamenalo, že americká centrálna banka (Fed) by mohla zvoľniť tempo sprísňovania menovej politiky.

Kľúčový nemecký index Dax vo štvrtok pripísal 3,51 % a uzavrel na 14.146,09 bodu. Hlavný nemecký index sa dostal najvyššie od začiatku júna.

Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 1,96 % na 6556,83 bodu, taliansky FTSE MIB o 2,58 % na 24.394,28 bodu, španielsky IBEX 35 o 1,15 % na 8133,20 bodu a britský FTSE 100 o 1,08 na 7375,34 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 3,18 % na 3846,56 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 2,75 % na 431,89 bodu.

Inflácia v USA sa v októbri spomalila viac, než sa očakávalo. Medziročne spotrebiteľské ceny stúpli o 7,7 % po +8,2 % v septembri, pričom ekonómovia počítali s nárastom o 7,9 %. Investori teraz predpokladajú, že Fed v decembri spomalí svoje razantné tempo zvyšovania úrokových sadzieb.

To výrazne podporilo aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa o 18.35 h SEČ nachádzal s plusom 877,69 bodu alebo 2,70 % na úrovni 33.391,63 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 4,53 % na 3918,29 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 5,86 % na 10.959,84 bodu.