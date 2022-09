Dvojcifernej inflácie sa zrejme tak skoro nezbavíme. Analytici predpokladajú vyše 10-percentný rast cien aj v roku 2023.

Zdroj: oPeniazoch.sk,

dnes 10:46 -

Inflácia podľa údajov štatistikov dosiahla v auguste rovných 14 %. Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka by to mohlo znamenať jej vrchol. V septembri by totiž jej zníženiu mohol napomôcť aj štatistický vplyv vyprchania efektu zrušených obedov zadarmo na školách, ktorý medziročnú infláciu aktuálne navyšuje o pol percentuálneho bodu. Pri ostatných položkách spotrebného koša by zase zrýchľovaniu rastu cien mala brániť najmä vysoká porovnávacia báza, teda ich zdražovanie v minulom roku.

Dvojciferné zdražovanie zrejme bude pokračovať

To sú tie pozitívnejšie správy. Horšie je to pri pohľade do budúcna, najmä ak niekto očakával, že inflácia by po tohtoročnom prudkom raste mohla v budúcom roku výraznejšie spomaliť. Podľa odhadov analytikov to však vyzerá tak, že dvojciferný rast cien by mal pokračovať aj v roku 2023.

Inflácia sa v auguste vyšplhala na 14%, rastie nepretržite už devätnásty mesiac po sebe. K rastu cien na medziročnej úrovni prispeli najmä najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností - potraviny a náklady na bývanie vrátane energií. Viac: https://t.co/JziL3jWCkV pic.twitter.com/U22SWWdkuo — Štatistický úrad SR (@StatUrad) September 14, 2022

„Rast cien ostane silný a spomaľovanie dynamiky medziročnej inflácie bude najskôr len veľmi pozvoľné. Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 13 % až do konca tohto roka,“ uviedol Koršňák. Ceny budú podľa neho stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín a ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. A pod 10 % by inflácia nemala klesnúť ani v rok 2023.

V hlavnej úlohe ceny energií

Podobne to vníma aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. „Predpokladáme, že priemerná medziročná miera inflácie presiahne v tomto roku 12 %, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky a neistotu na trhoch,“ tvrdí s tým, že jeho banka zároveň zvyšuje odhad inflácie aj do ďalších rokov.

V roku 2023 by mala dosiahnuť 10 % a o niečo vyšší, ako sme boli zvyknutí v normálnych časoch, by mal byť rast cien aj rokoch 2024 a 2025. „Vnímame signály, že zvýšené ceny energií tu s nami ostanú dlhšie a konečný dopad na spotrebiteľov sa bude postupne rozkladať v čase,“ komentuje uvedené prognózy.

Neisté časy, neisté prognózy

Rastom cien však v budúcom roku môžu výrazne zamávať predovšetkým ceny energií. Zostáva tak predovšetkým zodpovedať otázku, ako sa k nim napokon postaví slovenská vláda. Plné premietnutie trhových cien energií do cien pre domácnosti by totiž podľa Koršňáka znamenalo zrýchlenie inflácie až k úrovniam okolo 25 až 30 %. „Stále však predpokladáme, že vláda nárast cien energií pre domácnosti bude výrazne tlmiť a celková inflácia sa tak udrží na podobných úrovniach, ako v tomto roku,“ dodal analytik UniCredit Bank.