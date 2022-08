Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 31. týždni 2022:Luxemburg 1. augusta - Miera nezamestnanosti v eurozóne sa v júni nezmenila a na sezónne upravenej báze zostala na úrovni 6,6 %, na ktorej sa nachádzala aj v máji. Uviedol to európsky štatistický úrad Eurostat. V celej Európskej únii takisto stagnovala, a to na úrovni 6 %. V medziročnom porovnaní sa miera nezamestnanosti v eurozóne znížila o 1,3 percentuálneho bodu a v EÚ o 1,2 percentuálneho bodu.Paríž 3. augusta - Zoskupenie ropných producentov OPEC+ zvýši produkciu ropy na budúci mesiac iba o 100.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Vyplýva to z vyhlásenia vydaného po ministerskej schôdzke členov zoskupenia. Analytici toto rozhodnutie označili za takmer "urážku" amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý s cieľom dosiahnuť výraznejšie zvýšenie ťažby uskutočnil v júli návštevu Saudskej Arábie.Londýn 4. augusta - Britská centrálna banka vo štvrtok sprísnila menovú politiku šiestykrát po sebe a najagresívnejšie za 27 rokov. Menový výbor Bank of England (BoE) zdvihol úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Hlavná úroková sadzba sa dostala na 1,75 %. Hlavným dôvodom je snaha o skrotenie vysokej inflácie.Kyjev 4. augusta - Ukrajina plánuje, že v septembri spustí rozsiahlu privatizáciu. Vláda zároveň pripravuje dotačné programy na podporu tvorby pracovných miest. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ počas stredajšieho (3. 8.) konferenčného telefonátu s lídrami regiónov uviedol, že rozsiahla privatizácia by sa mala začať 1. septembra.Praha 4. augusta - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni sedem percent. Rozhodla o tom vo štvrtok na prvom zasadnutí po výmene časti členov. Zasadnutie viedol nový guvernér ČNB Aleš Michl. Za ponechanie základnej úrokovej sadzby na rovnakej úrovni hlasovalo päť členov bankovej rady, dvaja hlasovali za zvýšenie sadzby o jeden bod.Londýn 4. augusta - Európske krajiny sú na ceste k dosiahnutiu cieľa v oblasti naplnenosti zásobníkov plynu pred blížiacou sa zimou, náklady by však mohli byť 10-násobne vyššie než zvyčajne. Európska únia plánuje do 1. novembra naplniť zásobníky plynu na 80 % kapacity. Na základe vo štvrtok zverejnených údajov organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE) boli európske zásobníky naplnené k utorku (2.8.) na 70,54 % kapacity, čím prekročili 5-ročný priemer, ktorý predstavuje 70,32 % kapacity.Londýn 5. augusta - Svetové ceny potravín klesli aj v júli, štvrtý mesiac po sebe a opäť sa vzdialili rekordným úrovniam, ktoré zaznamenali v marci. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Jej index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v minulom mesiaci klesol na 140,9 bodu z mierne nahor revidovanej júnovej hodnoty 154,3 bodu. V medziročnom porovnaní je však index stále o 13,1 % vyšší. Dôvodom je vojna na Ukrajine, nepriaznivé počasie v mnohých krajinách sveta a vysoké náklady na produkciu a prepravu.Washington 5. augusta - V Spojených štátoch sa minulý mesiac vytvorilo omnoho viac nových pracovných miest než v júni, navyše ich tvorba vysoko prekonala očakávania. To prispelo k nečakanému zníženiu miery nezamestnanosti. Tá v júli klesla na predpandemické minimum 3,5 %, zatiaľ čo analytici očakávali jej zotrvanie na júnovej hodnote 3,6 %.