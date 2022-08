Vedci z Yale: Deväť mýtov o slabých účinkoch ruských sankcií je vyvrátených

Zdroj: foreignpolicy

Foto: SITA/AP

dnes 0:36 -

Mnohé z príliš optimistických ruských ekonomických analýz, predpovedí a prognóz, ktoré sa v posledných mesiacoch rozmohli, majú zásadný metodologický nedostatok, tvrdí Jeffrey Sonnenfeld, prodekan na Yale School of Management a Steven Tian, riaditeľ výskumu na Yale Chief Executive Leadership Institute. Tieto analýzy čerpajú väčšinu, ak nie vo všetkých prípadoch, z pravidelných ekonomických správ samotnej ruskej vlády. Čísla zverejnené Kremľom sa dlho považovali za dôveryhodné, no existujú určité problémy. Dnes sú už tieto správy iba čiastočné a neúplné, selektívne vypúšťajú nepriaznivé ukazovatele.

Ruská vláda postupne zadržiavala rastúci počet kľúčových štatistík, ktoré sa pred vojnou aktualizovali na mesačnej báze, vrátane všetkých údajov o zahraničnom obchode. Medzi týmito sú štatistiky týkajúce sa vývozu a dovozu, najmä s Európou, mesačné údaje o produkcii ropy a zemného plynu, vývozné množstvá komodít, prílev a odliv kapitálu, účtovné závierky veľkých spoločností, ktoré predtým povinne zverejňovali samotné spoločnosti, údaje o menovej báze centrálnej banky, údaje o priamych zahraničných investíciách, údaje o poskytovaní pôžičiek a poskytovaní úverov a ďalšie údaje. Dokonca aj Rosaviatsiya, štátna agentúra pre leteckú dopravu, náhle prestala zverejňovať údaje o prepravných objemoch leteckých spoločností a cestujúcich na letiskách.



Odkedy Kremeľ prestal zverejňovať aktualizované čísla, čím obmedzil dostupnosť ekonomických údajov pre výskumníkov, z ktorých by mohli čerpať, mnohé príliš ružové ekonomické prognózy iracionálne extrapolovali ekonomické správy z prvých dní invázie, keď sankcie a ústup obchodu nenadobudli plnú účinnosť. Dokonca aj tie priaznivé štatistiky, ktoré boli zverejnené, sú pochybné, vzhľadom na politický tlak, ktorý Kremeľ vyvinul na narušenie štatistickej integrity.



Preto sa tím expertov z Yale rozhodol využiť súkromné zdroje údajov v ruskom jazyku a priame zdroje údajov vrátane vysokofrekvenčných údajov o spotrebiteľoch, kontrol naprieč kanálmi, správ od medzinárodných obchodných partnerov Ruska a získaných komplexných údajov o preprave. Zverejnili jednu z prvých komplexných ekonomických analýz merajúcich súčasnú ruskú ekonomickú aktivitu päť mesiacov po invázii. Z tejto analýzy je jasné, že stiahnutie sa firiem z ruského trhu spoločne so sankciami ničia ruskú ekonomiku z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Na základe výskumu vedci spochybnili deväť všeobecne rozšírených, no zavádzajúcich mýtov o údajnej ekonomickej odolnosti Ruska.







Mýtus 1: Rusko môže presmerovať svoj vývoz plynu a predávať ho do Ázie namiesto Európy.

Toto je jeden z Putinových obľúbených a najviac zavádzajúcich tém. Export zemného plynu však nie je pre Rusko zastupiteľný. Menej ako 10 percent ruskej plynárenskej kapacity tvorí skvapalnený zemný plyn, takže vývoz ruského plynu zostáva závislý od systému pevných potrubí prepravujúcich plyn. Prevažná väčšina ruských plynovodov smeruje do Európy zo západného Ruska. Nie je možné ich pripojiť k samostatnej vznikajúcej sieti potrubí, ktoré spájajú východnú Sibír s Áziou a ktorá obsahuje iba 10 percent kapacity európskej siete potrubí. 16,5 miliardy kubických metrov plynu vyvezeného Ruskom do Číny v minulom roku predstavovalo menej ako 10 percent zo 170 miliárd kubických metrov zemného plynu, ktoré Rusko poslalo do Európy. Dlho plánované ázijské projekty plynovodov, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe, sú ešte roky vzdialené od spustenia do prevádzky. Narýchlo iniciované nové projekty a ich nákladné financovanie tiež výrazne znevýhodňuje Rusko. Celkovo Rusko potrebuje svetové trhy oveľa viac, než svet potrebuje ruské dodávky. Európa odoberá 83 percent ruského exportu plynu, ale v roku 2021 čerpala len 46 percent svojich dodávok z Ruska. S obmedzenou konektivitou plynovodov do Ázie zostane viac ruského plynu v zemi. Údaje ruskej štátnej energetickej spoločnosti Gazprom ukazujú, že produkcia už tento mesiac medziročne klesla o viac ako 35 percent. Napriek všetkému Putinovmu energetickému vydieraniu Európy má tento postup značné finančné náklady pre vlastnú kasu Moskvy.



Mýtus 2: Keďže ropa je zameniteľnejšia ako plyn, Putin jej môže predať viac do Ázie.

Ruský vývoz ropy dnes odráža aj Putinov znížený ekonomický a geopolitický vplyv. Uvedomujúc si, že Rusko sa nemá kam obrátiť, a uvedomujúc si, že vo svete je viac nákupných možností, ako má Rusko kupujúcich, Čína a India si užívajú bezprecedentnú zľavu približne 35 USD na nákupy ruskej ropy Ural, aj keď historické rozpätie nikdy nepresiahlo 5 USD, dokonca ani počas krymskej krízy v roku 2014. Okrem toho trvá ruským ropným tankerom v priemere 35 dní, kým sa dostanú do východnej Ázie, oproti dva až sedem dňom, kým sa dostanú do Európy. Aj to je dôvod, prečo historicky len 39 percent ruskej ropy smerovalo do Ázie oproti 53 percentám určeným pre Európu.



Tento tlak na maržu Rusko silne pociťuje, keďže zostáva relatívne vysoko nákladovým producentom v porovnaní s ostatnými hlavnými producentmi ropy. Ruský ťažobný priemysel sa tiež dlho spolieha na západnú technológiu, čo v kombinácii so stratou bývalého ruského primárneho trhu a menším ekonomickým vplyvom Ruska vedie k tomu, že dokonca aj ruské ministerstvo energetiky reviduje svoje prognózy dlhodobej produkcie ropy smerom dole. Niet pochýb o tom, že, ako predpovedali mnohí odborníci na energetiku, Rusko stráca svoj status energetickej superveľmoci, čím sa neodvolateľne zhoršuje jeho strategická ekonomická pozícia ako niekdajšieho spoľahlivého dodávateľa komodít.



Mýtus 3: Rusko prišlo o mnohé západné obchody a dovoz, nahrádza ich dovozom z Ázie.

Dovoz hrá dôležitú úlohu v rámci ruskej domácej ekonomiky, ktorá tvorí asi 20 percent ruského HDP, a napriek Putinovým bojovným predstavám o úplnej sebestačnosti krajina potrebuje zásadné vstupy, diely a technológie od váhavých obchodných partnerov. Ruský dovoz v posledných mesiacoch prepadol o viac ako 50 percent. Čína sa nepresunula na ruský trh v takom rozsahu, ako sa mnohí obávali. V skutočnosti, podľa najnovších mesačných správ od čínskej Generálnej colnej správy, čínsky export do Ruska klesol od začiatku roka do apríla o viac ako 50 percent, z viac ako 8,1 miliardy dolárov mesačne na 3,8 miliardy dolárov. Vzhľadom na to, že Čína vyváža do Spojených štátov sedemkrát viac ako Rusko do Číny, zdá sa, že dokonca aj čínske spoločnosti majú väčšie obavy z toho, že sa dostanú do konfliktu s americkými sankciami, než zo straty marginálnych pozícií na ruskom trhu, čo odráža slabú ekonomickú ruku Ruska s jeho globálnymi obchodnými partnermi.





Mýtus 4: Ruská domáca spotreba a zdravie spotrebiteľov zostávajú silné.

Niektoré zo sektorov, ktoré sú najviac závislé od medzinárodných dodávateľských reťazcov, boli zasiahnuté infláciou okolo 40 – 60 percent – pri extrémne nízkych objemoch predaja. Napríklad predaj zahraničných áut v Rusku medzi veľkými automobilkami klesol v priemere o 95 percent, pričom predaj sa úplne zastavil. Uprostred nedostatku dodávok, stúpajúcich cien a slabnúceho spotrebiteľského sentimentu nie je prekvapujúce, že hodnoty indexu ruských nákupných manažérov, ktoré zachytávajú, ako nákupní manažéri vidia ekonomiku, klesli, najmä pokiaľ ide o nové objednávky. Prudký pokles sa týka aj spotrebiteľských výdavkov a maloobchodného predaja, o približne 20 percent medziročne. Iné vysokofrekvenčné údajoch, ako sú tržby z elektronického obchodu v rámci Yandex a návštevnosť maloobchodov v celej Moskve, posilňujú prudký pokles spotrebiteľských výdavkov a predaja, bez ohľadu na to, čo hovorí Kremeľ.



Mýtus 5: Globálne podniky sa z Ruska v skutočnosti nestiahli a úniky obchodu, kapitálu a talentov z Ruska sú nadhodnotené.

Globálne podniky predstavujú približne 12 percent ruskej pracovnej sily (5 miliónov pracovníkov) a pre opustenie ruského trhu sa rozhodlo viac ako 1 000 spoločností, ktoré predstavujú približne 40 percent ruského HDP, čím sa zvrátili zahraničné investície za tri desaťročia a podporil bezprecedentný simultánny únik kapitálu a talentov pri masovom exode 500 000 jednotlivcov, z ktorých mnohí sú presne tí vysoko vzdelaní, technicky zruční pracovníci, ktoré si Rusko nemôže dovoliť stratiť. Dokonca aj starosta Moskvy priznal očakávanú masívnu stratu pracovných miest.



Mýtus 6: Putin hospodári s prebytkom rozpočtu vďaka vysokým cenám energií.

Rusko, podľa slov jeho vlastného ministra financií, by tento rok malo hospodáriť s rozpočtovým deficitom zodpovedajúcim 2 percentám HDP, čo je jeden z mála prípadov, kedy bol rozpočet deficitný za posledné roky, napriek vysokým cenám energií. Okrem dramatického nárastu vojenských výdavkov sa Putin uchyľuje k zjavne neudržateľným, dramatickým fiškálnym a monetárnym intervenciám, vrátane zoznamu kremeľských projektov, ktoré všetky prispeli k takmer zdvojnásobeniu peňažnej zásoby v Rusku od začiatku invázie. Putinove neuvážené výdavky zjavne zaťažujú financie Kremľa.







Mýtus 7: Putin má stovky miliárd dolárov vo fondoch pre horšie časy, takže je nepravdepodobné, že by sa financie Kremľa v dohľadnom čase dostali do problémov.

Najzrejmejšou výzvou, ktorej čelia Putinove fondy, je skutočnosť, že z jeho devízových rezerv vo výške približne 600 miliárd USD, ktoré sa nahromadili z niekoľkoročných príjmov z ropy a zemného plynu, je 300 miliárd USD zmrazených a mimo dosahu. Objavili sa určité výzvy, aby sa týchto 300 miliárd dolárov použilo na financovanie rekonštrukcie Ukrajiny. Zvyšné Putinove devízové rezervy sa znižujú alarmujúcim tempom, od začiatku vojny približne o 75 miliárd dolárov. Kritici poukazujú na to, že oficiálne devízové rezervy centrálnej banky sa technicky môžu znižovať iba v dôsledku medzinárodných sankcií uvalených na centrálnu banku a naznačujú, že nesankcionované finančné inštitúcie, ako je Gazprombank, by stále mohli akumulovať takéto rezervy namiesto centrálnej banky. Aj keď to môže byť technicky pravda, zároveň neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by naznačoval, že Gazprombank skutočne hromadí nejaké rezervy vzhľadom na značné zaťaženie vlastného úverového portfólia.



A hoci ministerstvo financií plánovalo obnoviť dlhotrvajúce ruské rozpočtové pravidlo, podľa ktorého by nadbytočné príjmy z predaja ropy a plynu mali smerovať do štátneho investičného fondu, minister financií Anton Siluanov predniesol myšlienku, aby sa z prostriedkov Fondu národného bohatstva, čo zodpovedá tretine celého fondu, financoval tento deficit. Ak Rusko hospodári s rozpočtovým deficitom, ktorý si vyžaduje čerpanie tretiny jeho štátneho investičného fondu, keď sú príjmy z ropy a zemného plynu stále relatívne silné, všetko naznačuje, že Kremľu môžu dochádzať peniaze oveľa rýchlejšie, ako sa bežne odhaduje.

Mýtus 8: Rubeľ je tento rok najvýkonnejšou menou na svete.

Jedna z Putinových obľúbených propagandistických tém. Zhodnocovanie rubľa je umelým odrazom bezprecedentnej, drakonickej kapitálovej kontroly, ktorá patrí medzi najreštriktívnejšie zo všetkých na svete. Obmedzenia fakticky znemožňujú akémukoľvek Rusovi legálne nakupovať doláre alebo dokonca získať prístup k väčšine svojich dolárových vkladov, pričom umelo zvyšujú dopyt prostredníctvom nútených nákupov veľkých exportérov, z ktorých všetky zostávajú do značnej miery v platnosti dodnes. Oficiálny výmenný kurz je v každom prípade zavádzajúci, keďže rubeľ sa neprekvapivo obchoduje v dramaticky znížených objemoch v porovnaní s obdobím pred inváziou s nízkou likviditou. Podľa mnohých správ sa veľká časť tohto niekdajšieho obchodovania presunula na neoficiálne čierne trhy s rubľami. Dokonca aj centrálna banka priznala, že výmenný kurz je skôr odrazom vládnej politiky a vyjadrením obchodnej bilancie krajiny, než voľne obchodovateľných likvidných devízových trhov.







Mýtus 9: Implementácia sankcií a stiahnutie sa firiem už z veľkej časti pomohli a nie je potrebný ďalší ekonomický tlak.

Ruská ekonomika bola vážne poškodená, ale sankcie uplatňované voči Rusku nie sú dostatočné. Aj napriek zhoršeniu pozície ruského exportu, naďalej predstavuje značnú časť príjmov vývoz ropy a plynu vyňatých zo sankcií, čo podporuje Putinove extravagantné domáce výdavky a zakrýva štrukturálne ekonomické nedostatky. Pri navrhovaní dodatočných sankčných opatrení by štáty mali zamerať na energetické a finančné sankcie. Pri pohľade do budúcnosti neexistuje pre Rusko žiadna cesta z ekonomického zabudnutia, pokiaľ budú spojenecké krajiny jednotné v udržiavaní a zvyšovaní sankčného tlaku proti Rusku. Titulky tvrdiace, že ruská ekonomika sa odrazila, jednoducho nie sú faktické. Fakty sú také, že v akejkoľvek metrike sa ukazuje, že ruská ekonomika sa otriasa a teraz nie dôvod šliapať na brzdu.