Brazília je blízko dohody s Ruskom o nákupe lacnejšej nafty

Brazília by čoskoro mala s Moskvou uzatvoriť dohodu o nákupe ruskej nafty, ktorá je podstatne lacnejšia než pohonné lázky z iných krajín. Uviedol to v pondelok brazílsky prezident Jair Bolsonaro. Prípadné uzatvorenie dohody by pre Bolsonara bolo ďalším hmatateľným prínosom jeho priateľských vzťahov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podrobnosti v súvislosti s dohodou brazílsky prezident neuviedol a viac informácií neposkytlo ani ministerstvo energetiky. Vysoké ceny pohonných látok v krajine však znižujú Bolsonarove preferencie pred prezidentskými voľbami, ktoré sa v Brazílii uskutočnia v októbri. Bolsonaro momentálne výrazne zaostáva v prieskumoch verejnej mienky za ľavicovým kandidátom a bývalým prezidentom Luizom Ináciom Lula da Silvom.

Zatiaľ nie je jasné ani to, akým spôsobom chce Brazília nakúpiť ruskú naftu bez toho, aby porušila sankcie západných štátov voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Bolsonaro však tvrdí, že jeho dobré vzťahy s Putinom umožňujú Brazílii udržať si prístup ku kľúčovým surovinám, vrátane priemyselných hnojív, ktoré sú dôležité pre veľký brazílsky agrosektor.