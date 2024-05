Foto: SITA/AP

Čínska automobilka BYD zvažuje výstavbu ďalšej fabriky v Európe. Uviedol to dnes šéf európskych aktivít podniku Michael Shu na konferencii o budúcnosti automobilového trhu organizovanej listom Financial Times v Londýne. Dodal, že BYD sa do roku 2030 plánuje stať vedúcim výrobcom elektromobilov v Európe.

Spoločnosť BYD koncom minulého roka oznámila, že postaví v Maďarsku svoju prvú európsku továreň na osobné vozidlá. Dodala, že fabrika v meste Szeged (Segedín) by mala vytvoriť tisícky nových pracovných miest. BYD už v Maďarsku prevádzkuje fabriku v meste Komárom pri slovenských hraniciach, ktorá vyrába autobusy s elektrickým pohonom.

Pre európske automobilky, napríklad nemecký koncern Volkswagen, znamená nová továreň BYD v Maďarsku vyhliadku na ďalšieho silného konkurenta na európskom trhu s elektromobilmi.

Maďarsko sa za vlády premiéra Viktora Orbána stalo pre Čínu dôležitým obchodným a investičným partnerom. To podľa agentúry Reuters kontrastuje so vzťahmi niektorých iných členských krajín Európskej únie k Číne.

Shu dnes podľa denníka Financial Times potvrdil, že nová továreň v Maďarsku bude vyrábať elektromobily a hybridné vozidlá umožňujúce dobíjanie batérie z elektrickej siete. „Máme špičkové technológie a veľmi silný plán rozvoja,“ vyhlásil. „Veríme, že do roku 2030 by sme mohli zaujať vedúce postavenie (na európskom trhu s elektromobilmi),“ dodal.