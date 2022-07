Preháňa Saudská Arábia o svojom potenciáli ťažby ropy?

Zdroj: oilprice

Saudská Arábia už mnoho rokov značne preháňa v každej metrike spojenej s jej ropným biznisom. Od množstva ropy, ktorú dokáže vyprodukovať, až po úroveň svojich zásob a všetko medzi tým. Problém Saudskej Arábie je však v tom, že USA a všetky ostatné krajiny s rozvinutým trhom, ktorých ekonomiky trpia pod ťarchou pokračujúcich vysokých cien ropy, tlačia na Rijád, aby splnil tieto požiadavky, aby tieto ceny ropy znížil. Ak by Saudská Arábia celé tie roky neklamala o množstve ropy, ktoré dokáže vyprodukovať, nebude mať problém. Ale klamala, takže má.

Údaje o zásobách ropy v Saudskej Arábii

Začiatkom roku 1989 si Saudská Arábia nárokovala na preukázané zásoby ropy vo výške 170 miliárd barelov, ale len o rok neskôr a bez objavenia akýchkoľvek nových veľkých ropných polí sa oficiálne odhadované zásoby zvýšili o 51,2 percenta na 257 miliárd barelov. Krátko nato sa opäť zvýšili na niečo vyše 266 miliárd barelov, čo je úroveň, ktorá pretrvávala až do mierneho nárastu v roku 2017 na niečo vyše 268 miliárd barelov. Na druhej strane rovnice ponuky a dopytu, od roku 1973 do konca minulého týždňa, Saudská Arábia čerpala v priemere 8,192 milióna barelov ropy denne. Preto, ak vezmeme za východiskový bod rok 1989 (so 170 miliardami zásob ropy oficiálne nárokovanými v tomto roku), Saudská Arábia v nasledujúcich 32 rokoch fyzicky odčerpala a navždy odstránila zo svojich ropných polí celkovo 95 682 560 000 barelov ropy. Počas toho istého obdobia nedošlo k žiadnemu významnému objavu nových veľkých ropných polí. Napriek tomu zásoby ropy v Saudskej Arábii neklesli, ale skôr vzrástli. To je matematicky nemožné.

Čísla o voľnej kapacite

Rijád nielen priamo klame o číslach, ale tiež sa zapája do sémantických trikov zahŕňajúcich zameniteľné používanie rôznych pojmov na trhu s ropou, napriek tomu, že vôbec neznamenajú to isté. Oficiálna definícia Energy Information Administration (EIA) je veľmi konkrétna o tom, čo predstavuje „voľnú kapacitu“ na svetových trhoch s ropou: „Voľná ​​kapacita je produkcia, ktorú možno spustiť do 30 dní a udržať ju najmenej 90 dní.“ Nič viac a nič menej. Saudská Arábia však zahŕňa do svojho vlastného používania výrazu „voľná kapacita“ každú kvapku ropy, ktorú môže získať a to vrátane zásob ropy v skladoch, dodávok, ktoré možno odoprieť zo zmlúv a presmerovať do týchto skladovaných zásob, a akúkoľvek ropu, ktorú môže kúpiť prostredníctvom maklérov na spotovom trhu a potom ju predať ako svoju vlastnú. Presne tento sémantický trik bol použitý na zakrytie skutočných nedostatkov dodávok po útokoch zo septembra 2019 zo strany Iránom podporovaných Húsíov na saudské zariadenia Churaj a Abqaiq a neskoršie útoky.

Krajina často uvádzala, že má voľnú kapacitu 2 až 2,5 milióna barelov denne (mbpd), pričom je schopná zvýšiť svoju produkciu na približne 12,5 mbpd v prípade neočakávaných prerušení inde. Je však veľmi nepravdepodobné, že by mohla ťažiť na týchto úrovniach dlhodobo, a túto myšlienku podporili aj komentáre predstaviteľov Perzského zálivu v OPEC, ktorí uviedli uprostred obáv irackej ponuky, že Saudská Arábia by mohla zvýšiť produkciu o ďalších 1-1,3 mbpd v najlepšom prípade. Predstavitelia tiež spomenuli, že produkcia 11,5 mbpd nie je odskúšaná a mohla by byť zachovaná len na veľmi krátke obdobie a že v každom prípade vyššia produkcia by bola veľmi ťažká a vyžadovala by si produkciu ťažkých surovín.

Smiešne nafúknuté údaje o „produkcii“

Čísla, zdá sa, pochádzajú z knižky Hansa Christiana Andersena Škola ropnej ekonómie. Napriek všeobecným nezmyslom od Saudov o tom, že dokážu ľahko „vyprodukovať“ 11 miliónov bpd alebo 12 miliónov a plánujú to „zvýšiť“ na 13 miliónov bpd, Saudská Arábia skutočne produkovala od roku 1973 do konca minulého týždňa v priemere 8,192 milióna barelov ropy denne. Navyše, ako bolo analyzované už dávno, v histórii sveta, až do konca minulého týždňa vrátane, dokázala vyprodukovať 11 miliónov bpd a držať túto hladinu len pri dvoch príležitostiach. Dokonca aj vtedy, keď bola Saudská Arábia v takmer existenčných problémoch svojej nedávnej histórie, ako napríklad v rokoch 2014 – 2016, podnietila zničenie alebo deaktiváciu vtedy vznikajúceho amerického sektora bridlicovej ropy, alebo keď bývalý prezident USA Donald Trump pohrozil stiahnutím vojenskej podpory pre ňu, ak by nezvýšila produkciu ropy. Saudská Arábia by dlhodobo nedokázala zvýšiť produkciu ropy nad 10,5 milióna barelov denne.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že OPEC+ sa minulý týždeň rozhodol nezvýšiť svoju produkciu nad rámec toho, čo bolo predtým dohodnuté. Jednoducho preto, že to nemôže urobiť. Možno to bol dôvod, prečo ani saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salman a korunný princ z Abú Zabí Mohammed bin Zayed Al Nahyan nakoniec nesúhlasili s prijímaním telefonátov od prezidenta USA Joea Bidena: nie pretože sa ho snažili marginalizovať (hoci to je tiež viac než pravdepodobné), ale pretože mu nemohli nič ponúknuť a boli prichytení pri klamstve. Tento posledný záver možno vyvodiť z nasledujúcich poznámok, ktoré svetu minulý týždeň odovzdal francúzsky prezident Emmanuel Macron po telefonáte skorunným princom z Abú Zabí. „Povedal mi dve veci. Som na maxime, maxime [kapacita produkcie ropy], to je to, čo tvrdí,“ povedal francúzsky prezident. „A potom povedal, že Saudimôžu zvýšiť o iba 150 tisíc barelov denne, možno o niečo viac, ale nemajú obrovské kapacity skôr ako o šesť mesiacov," uzavrel Macron.