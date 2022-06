Kam sa sťahujú? Mapovanie migrácie svetových milionárov

Zdroj: Visual Capitalist

Grafika Visual Capitalist, mapuje migráciu jednotlivcov s vysokým čistým imaním nad 1 milión USD. Predtým, ako sa ponoríme do údajov o jednotlivých krajinách, stojí za to urobiť krok späť a pozrieť sa na celkové trendy migrácie milionárov a na to, ako sa veci menia v tomto roku.



V roku 2020 došlo k drastickému poklesu počtu milionárskych migrantov, keďže pandémiou vyvolané blokády zabránili ľuďom opustiť svoje domovské krajiny – a niekedy aj svoje domovy vo všeobecnosti. Ale ako sa obmedzenia zmierňujú a krajiny začínajú opäť otvárať svoje hranice, migrácia milionárov opäť začína naberať na obrátkach.







Existuje množstvo dôvodov, prečo sa ultrabohatí sťahujú do krajín. Únik pred konfliktom je jedným z nich, a preto nie je žiadnym prekvapením, keď sa predpokladá, že Rusko a Ukrajina zaznamenajú do konca roka 2022 jedny z najväčších počtov emigrácie.







Zatiaľ čo v Rusku sa očakáva, že krajinu opustí 15 000 milionárov, predpokladá sa, že Ukrajina zažije najväčšiu stratu v percentuálnom vyjadrení – neuveriteľných 42 % jej mimoriadne bohatého obyvateľstva by mohlo krajinu opustiť do konca roku 2022. Čína by tiež mohla zaznamenať veľkú stratu vo svojej milionárskej populácii s predpokladaným odlivom 10 000. Podľa Andrewa Amoilsa, vedúceho výskumu v New World Wealth, by to mohlo byť pre krajinu škodlivejšie ako v predchádzajúcich rokoch, keďže všeobecný rast bohatstva v Číne v poslednom čase klesol.



Kam sa sťahujú ultrabohatí?

Spojené arabské emiráty (SAE) sa stali milionárskym magnetom číslo jeden, pričom do konca roku 2022 do krajiny podľa odhadov prúdi 4 000 ultrabohatých jednotlivcov. Tento príliv je čiastočne spôsobený ústretovou imigračnou politikou krajiny, ktorá je špeciálne prispôsobená na prilákanie súkromného bohatstva a medzinárodného talentu. Austrália je na druhom mieste za SAE. Podľa New World Wealth sa do krajiny za posledné dve desaťročia presťahovalo približne 80 000 milionárov.







Medzi niekoľko vecí, ktoré priťahujú migrantov do Austrálie, patria nízke náklady na zdravotnú starostlivosť, nulová daň z dedičstva a všeobecne prosperujúca ekonomika.