DSS v 2. penzijnom pilieri vlani zmenilo viac než 41.000 sporiteľov

dnes 14:31 -

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) v 2. penzijnom pilieri minulý rok zmenilo viac ako 41.000 sporiteľov. Oproti roku 2020 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v 2. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, klesol takmer o 12.000. Stále je to však viac ako v období pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. V roku 2019 prejavilo záujem o prestup medzi DSS necelých 40.000 sporiteľov. Informovala o tom v pondelok Jana Hrabková z odboru komunikácie Sociálnej poisťovne (SP).

"Napriek pretrvávajúcej mimoriadnej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami vydala SP v roku 2021 sporiteľom v 2. pilieri 41.281 akceptačných listov. Na porovnanie, v roku 2020 si sporitelia prevzali 53.226 akceptačných listov a v roku 2019 ich bolo 39.893," porovnala Hrabková a vysvetlila, že akceptačný list, ktorý slúži na prestup medzi DSS, vydáva pobočka SP klientovi osobne na počkanie alebo ho pošle do elektronickej schránky žiadateľa na ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk

Pripomenula, že vydanie akceptačného listu je bezplatné v prípade, ak sporiteľ ešte do inej DSS neprestúpil, respektíve od posledného prestupu uplynul viac než jeden rok. "Ak prestupuje častejšie, za vydanie akceptačného listu zaplatí 16 eur. Vydaný akceptačný list sporiteľ následne odovzdáva tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť," priblížila postup Hrabková.

Sporiteľom sa tento rok zvýšili príspevky do 2. piliera na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa im výška odvodov na starobné poistenie do 1. piliera (do SP) znížila na 12,5 %. Sadzba príspevkov do 2. piliera sa má ďalej postupne zvyšovať o 0,25 % ročne až do roku 2024, keď dosiahne šesť percent z vymeriavacieho základu. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do 1. a 2. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do 1. piliera a šesť percent do 2. piliera.