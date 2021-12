Chcete dostávať zaplatené za váš čas alebo za to, čo vytvoríte?

Zdroj: AIER

V dávnych časoch, z ktorých vzišiel náš moderný ekonomický svet, boli ceny zvyčajne dlhodobo stabilné, no krátkodobo nepredvídateľné. Zatiaľ čo hodnota menovej jednotky, množstvo tovarov a služieb, ktoré ste mohli získať za dané množstvo finančných prostriedkov, bola počas cyklov a desaťročí pomerne stabilná. Ovplyvňovala ju úroda, dôležité hospodárske krízy, ťažba zlata a dopyt po peniazoch. Štruktúra práce a zamestnanosti bola tiež celkom odlišná, pretože každý, počnúc farmárov cez baníkov až po predindustriálnych tkáčov, sa musel vyrovnať s nestálosťou cien svojich výstupov. Pracovníci tiež čelili neistým pracovným príležitostiam, a tým aj zárobkom, ktoré si odnášali domov.



Počas 20. storočia boli pracovné podmienky v drvivej väčšine štandardizované, platy boli prispôsobené skôr pracovnému času než produkcii a makroekonomické prostredie sa zameriavalo na udržanie stabilných a predvídateľných krátkodobých cien (s výnimkou svetových vojen a rôznych hyperinflácií).



S nástupom zdieľanej ekonomiky, či práce na diaľku, sa vynára naliehavá otázka: Chcete dostávať zaplatené za váš čas alebo za váš produkt?



Problémy s bitcoinmi ako peniazmi sú najčastejšie spájané s nestálosťou cien a makroekonomickou stabilitou. Fixná ponuka bitcoinu je slabá stránka, vďaka čomu sú dlhodobé cenové očakávania neukotvené a krátkodobé výkyvy nereagujú na dopyt po peniazoch. Argumentom je, že keď je základná menová jednotka volatilná, dlhodobé kontrahovanie je nákladné a predstavuje pre ľudí nové a dodatočné riziká. Pokiaľ sa nechceme riadiť nestálosťou cien v každodenných položkách, sme na tom horšie v bitcoinovom svete, pretože ceny budú menej stabilné a hodnota príjmov (a bohatstva, ktoré už vlastníme) budú menej dlhodobo predvídateľné.







Štruktúra bitcoinu môže byť oproti mnohým iným určitým vylepšením, ale stále je ďaleko od ideálu. Dokáže poskytnúť pozoruhodnú predvídateľnosť celkovej ponuky bitcoinov. Ale malú predvídateľnosť hodnoty bitcoinu a nevyvíja žiadne úsilie na podporu menovej stability.



Tieto argumenty pochádzajú z čias, keď úprava ceny pri dlhodobých kontraktoch bola problematická a my sme neboli zvyknutí alebo sme boli zle pripravení na to, aby sme zvládli aj čo i len menšiu volatilitu našej efektívnej kúpnej sily. Moderný svet je ale čoraz onakvejší, už to nie je tak, ako kedysi. S obrovským nárastom práce na diaľku, čo zrejme natrvalo spôsobila pandémia, sa milióny pracovníkov ocitnú v situáciách oveľa vyššej nestálosti cien a príjmov, než aké charakterizovali stabilné pracovné vzťahy pred niekoľkými desaťročiami. Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre tento život, už nie je normou stanovený, zmluvne dohodnutý plat od jedného zamestnávateľa, výmenou za stanovený počet odpracovaných hodín, ale skôr úkolová práca, a od niekoľkých rôznych klientov, pravdepodobne v rôznych sadzbách a neistých množstvách.

Pracovníci na voľnej nohe a moderní nomádi majú bežne príjmy v dvoch alebo troch rôznych menách, platia dane v štvrtej a výdavky v piatej alebo šiestej. Pre nich sa žonglovanie s vysoko volatilnými menovými expozíciami rýchlo stáva niečo celkom prirodzené. Dokonca aj na devízových trhoch, ktoré majú z pohľadu bitcoinového štandardu dosť nízku volatilitu, sa môžu kombinovať a vytvárať mesačné výkyvy reálnych príjmov plus mínus 10 % alebo aj viac.



Garancia istoty práce a istoty príjmu nie sú ani zďaleka zaručené a meniace sa ceny, sadzby a efektívne odpracované hodiny nás privádzajú späť k tomu, ako a koľko pracovali naši pra-pra-starí rodičia. Ďalšou zaujímavosťou je, ako to málo vadí tým, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do nomádskeho alebo bitcoinizovaného sveta. Ide o osobnú preferenciu, musíte si byť istí, že zvládate kolísavosť svojich osobných financií a musíte byť technicky a finančne vybavení na to, aby sa pred ňou ochránili. Úprimne povedané, tí, ktorí nastúpia do tohto vlaku, pravdepodobne dobre vedia, do čoho idú, a nezdá sa, že by ich to nejak zvlášť znervózňovalo.







Technológie, faktor, ktorý nám viac ako čokoľvek iné umožnil vstup do tohto sveta, rovnako poskytuje nástroje na prispôsobenie sa volatilite. Všetko, čo potrebujete, je poskytovateľ overujúci faktúry a platby podľa vzájomne dohodnutého štandardu tretej strany. V zásade by nebolo príliš ťažké menovo priradiť výdavky k príjmom alebo zabezpečiť zmeny cien v čase, v momente, keď príjem zarobíte a kedy ho miniete. To je koniec koncov to, čo robia futures trhy, je to dobre zavedené a rozvinuté, tak pre bitcoiny, ako aj pre iné finančné aktíva.



Ukážme si to na príklade: nájomné je už viazané na oficiálnu mieru inflácie v danej krajine. Výpočet vykonáva tretia strana v reálnom svete ale zahrnutie do mesačnej sadzby sa deje automaticky. Dnes ide o fiat menu, ale rovnako to môže fungovať s bitcoinom. Vo svete, kde časť príjmov tvoria bitcoiny a časť pravidelných výdavkov je vo fiat mene, sa vytvára priestor pre produkty, ktoré účinne zaisťujú menové riziko. Napríklad prostredníctvom fintech, čoho je už väčšina nomádov plodnými používateľmi, alebo prostredníctvom vzájomných dohôd. Ak prenajímateľ alebo poskytovateľ hypotéky čelí podobným menovým rizikám, môže zmluvy rozdeliť, povedzme splátku nájomného (čiastočne) indexovanú k záverečnej cene BTCUSD na CoinDesk. Prax indexovania nákladov na nejakú pozorovanú hodnotu, aj keď je spočiatku zvláštna, dáva zmysel a je často štandardnou praxou v krajinách, ktoré v nedávnej minulosti zažili kolaps meny alebo masívnu volatilitu výmenných kurzov.

Dnes už máme finančné techniky na úpravu a zmiernenie nepríjemných účinkov vysokej volatility, bolo by skvelé, keby volatilita cien úplne zmizla. Ale za predpokladu, že to možné nie je, sú potrebné kompromisy na to, aby sa ceny nerozkývali píliš.





Ešte zaujímavejšie je, že bitcoinová ekonomika indexovaná dolárom (alebo dolárová ekonomika indexovaná bitcoinmi) môže byť to najlepšie, čo môžeme prakticky získať. Bitcoinová revolúcia neprijíma rozhodovania zákonodarcov, ani nepresviedča tých, ktorí si neuvedomujú škody súčasnej menovej politiky. Bitcoin nepredstavuje ideálnu formu vydávania peňazí, má však potenciál prekonať prekážky, ktoré stoja pred inými teoreticky rozumnejšími návrhmi, a skutočne fungovať.



Konečne tu máme aj dobrý protiargument na volatilitu a síce pracovné podmienky novej generácie nezávislých nomádov. Títo pracovníci sú schopní zvládať rozdiely medzi relatívnou kúpnou silou mnohých mien, a je jedno či ide o kryptomeny alebo meny starej školy. Je zaujímavé, že budúcnosť práce by sa tak mohla oveľa viac podobať tej z minulosti.