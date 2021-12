Slovo do bitky: Ako chce Brusel regulovať krypto

Zdroj: MishTalk

Navrhované nariadenia sú pre európske kryptoodvetvie najdôležitejšie, pretože stanovujú pravidlá pre emitentov alebo vývojárov a spoločnosti stojace za tokenmi, ako aj pre poskytovateľov služieb krypto-aktív alebo burzy a správcov. Nové nariadenia sa nevzťahujú na nezameniteľné tokeny, NFTS a nevzťahujú sa ani na pomocné tokeny, čo znamená akékoľvek kryptografické aktívum, ktoré poskytuje prístup k tovaru alebo službe poskytovanej emitentom. Krypto aktíva, ktoré sú ponúkané zadarmo, airdrops, sú tiež oslobodené od regulácie. Krypto aktíva automaticky vytvorené ako odmena za udržiavanie blockchainu, na ktorom fungujú, sú rovnako neregulované.



Pre stablecoiny to je ale celkom iný príbeh. EÚ je naďalej oddaná myšlienke spustenia vlastnej digitálnej meny centrálnej banky. Stablecoiny naviazané na fiat menu alebo kôš mien alebo aktív, akákoľvek forma stablecoinu bude podliehať prísnej regulácii vrátane zákazu získavania úrokov a požiadavky, aby všetci emitenti dostali povolenie od príslušného národného orgánu.



Plne decentralizované burzy nepodliehajú týmto pravidlám, s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že by nebolo možné ich presadzovať.



Ďalším príjemným prekvapením pre odvetvie je, že pod nové nariadenia sa nevzťahujú ani softvérové a hardvérové peňaženky. Skoršie oznámenia, že EÚ plánuje zakázať anonymné peňaženky, sa ukázali ako predčasné. Zdá sa, že v EÚ rastie uznanie toho, čo je a čo nie je možné v Defi a kryptomenách.



„Návrh regulácie EÚ pre trhy s kryptomenami“ má 405 strán, pozrime sa na tie najdôležitejšie závery.



Krypto aktíva, ktoré sú jedinečné a nezameniteľné s inými kryptoaktívami reguláci nepodliehajú. NFT, vrátane digitálneho umenia a zberateľských predmetov, nie sú viazané pravidlami popísanými v tomto nariadení, a to ani vtedy, keď sa s týmito aktívami obchoduje na trhoch a keď majú (vysokú) špekulatívnu hodnotu.



Úžitkové žetóny regulácii nepodliehajú. „Úžitkový token“ znamená typ krypto aktíva, ktorý je určený len na poskytovanie prístupu k tovaru alebo službe dodávanej vydavateľom tohto tokenu. Takto znie definícia EÚ. Úžitkové tokeny nie sú viazané na pravidlá opísané v tomto nariadení, pokiaľ existuje tovar alebo služba.



Krypto aktíva ponúkané zadarmo regulácii nepodliehajú. Krypto aktíva, pri ktorých príjemca neposkytne peniaze, poplatky, osobné údaje alebo provízie ponúkajúcim/emitentom výmenou za tieto krypto aktíva, nie sú viazané pravidlami opísanými v tomto nariadení.



Krypto aktíva, ktoré sa „automaticky vytvárajú ako odmena za udržiavanie DLT alebo validáciu transakcií v kontexte mechanizmu konsenzu“ regulácii nepodliehajú. Tieto kryptoaktíva nie sú viazané pravidlami popísanými v tomto nariadení.







Na elektronické peniaze (stablecoiny) sa budú vzťahovať veľmi prísne predpisy. „Token elektronických peňazí“ znamená typ krypto aktíva, ktorého cieľom je udržiavať stabilnú hodnotu s previazaním na oficiálnu menu krajiny. Tieto tokeny budú prísne regulované, iba uznávané úverové inštitúcie a „inštitúcie elektronických peňazí“ môžu vydávať stabilné mince elektronických peňazí. Budú musieť dodržiavať veľmi prísne pravidlá, ktoré sú popísané podrobnejšie v hlave IV nariadenia. V rámci týchto prísnych pravidiel sa zdá, že občania EÚ by tiež nemohli zarábať na stablecoinoch. Nejaký čas to ešte potrvá, kým sa to všetko pretaví do podoby zákona, takže burzy majú ešte niekoľko rokov na to, aby postupne vyradili Tether. Stablecoin burzy musia vytvárať zisk, takže budú musieť účtovať vstupný a výstupný poplatok, alebo poplatky za služby.

Asset-Referenced Tokens (stablecoiny) budú veľmi prísne regulované. „Token s odkazom na aktívum“ je typ krypto-aktíva, ktorý nie je tokenom elektronických peňazí a ktorého cieľom je udržiavať stabilnú hodnotu odkazom na akúkoľvek inú hodnotu alebo právo alebo ich kombináciu, vrátane jednej alebo niekoľkých oficiálnych mien krajiny (definícia EÚ). O to sa pokúšal Facebook/Meta s Librou. Tieto tokeny budú prísne regulované. Iba uznané úverové inštitúcie a subjekty, ktorým bolo udelené povolenie od orgánu členského štátu EÚ, môžu v Európskej únii vydávať stablecoiny s odkazom na aktíva. Budú musieť dodržiavať veľmi prísne pravidlá (ďalšie podrobnosti popisuje hlava III nariadenia).



Krypto aktíva, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií (napr. platobné mince, ktoré nesľubujú stabilnú hodnotu alebo tokeny, ktoré nemožno považovať za úžitkové tokeny), budú čiastočne regulované. Nariadenie popisuje veľmi podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu bielych kníh a tiež stanovuje pravidlá pre marketingovú komunikáciu. To je zlá správa pre podvody so zle napísanými, nedetailnými bielymi knihami a pre tých, ktorí používajú zavádzajúce formy marketingu. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) s najväčšou pravdepodobnosťou vytvorí vzory a štandardy pre biele knihy v kryptopriemysle (ďalšie podrobnosti popisuje hlava II nariadenia).



Celkovo sa dá povedať, že belgický prístup prekvapil. Hoci skalní zástancovia kryptoodvetvia reguláciu odmietajú a priori, iní takúto podobu považujú za veľmi rozumnú a ako krok správnym smerom.



Kryptomena budú stále „divokým západom financií“, ale teraz sa objavil v meste nový šerif. A tým šerifom je Európska únia. Už netoleruje neregulované stablecoiny, netoleruje pochybné projekty bez užitočnosti, mizerné biele knihy a zavádzajúci marketing. A určite už netoleruje neprofesionálne burzy, ktoré vyťahujú peniaza od občanov EÚ. Otvára však dvere inováciám a bude sa snažiť nebrániť rozvoju v oblasti kryptomien a blockchainu, pretože podobné chyby sa už urobili v iných odvetviach.



Tento návrh jednoznačne napísali vysoko erudovaní štátni zamestnanci a ministri financií EÚ ho podporili s otvorenejším prístupom k blockchainu a kryptomenám. EÚ urobila chybu, keď umožnila USA a Ázii ovládnuť technologický sektor. Nechce, aby sa to zopakovalo so sektorom kryptomien.