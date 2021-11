Fixácia úrokovej sadzby na hypotéke je ako lotéria

Zdroj: TASR

"Ľudia totiž vnímajú, že trend lacných hypoték sa môže skončiť. Aktuálnym impulzom k týmto úvahám je napríklad výraznejšie zdražovanie úverov v Českej republike, kde sa úroky dostali až nad 4 % ročne. U nás však tento scenár aktuálne nehrozí, lebo patríme do eurozóny a na rozdiel od Česka spadáme pod politiku Európskej centrálnej banky. Tá zatiaľ neplánuje zvyšovať základnú úrokovú sadzbu, od ktorej sa odvíja aj úverová politika komerčných bánk na Slovensku. Čiže ešte nejakú dobu môžu ľudia získať veľmi výhodné úroky, pričom si ich vedia zaistiť na dlhé obdobie vďaka päť- či desaťročnej fixácii," uviedla Eva Šablová.



Podľa nej klienti uvažujú logicky, keďže dlhšie viazanosti hypotéky pre nich predstavujú väčšiu istotu. Nemenná mesačná splátka hypotéky predstavuje väčšiu stabilitu aj pre rodinný rozpočet a domácnosť si takto dokáže plánovať finančné výdavky aj na viac ako len tri roky dopredu. Dlhšie fixácie sú síce o niečo drahšie, no rozdiely v úrokoch sú len na úrovni pár desatín percent.



"Najobľúbenejšie u klientov sú stále trojročné fixácie, pri ktorých banky ponúkajú najnižšie úrokové sadzby od 0,36 %. Ľudia si však uvedomujú, že úroky nebudú nízke donekonečna a preto čoraz častejšie volia päťročnú alebo aj desaťročnú viazanosť, ktorou si zastabilizujú svoju mesačnú splátku na dlhšie obdobie. Keď sa pozrieme na aktuálne ponuky hypoték, päťročná fixácia sa začína od 0,60 % a desaťročná fixácia od 0,99 %, čo sú stále veľmi atraktívne úrokové sadzby," vyčíslila.



Pri rozhodovaní o fixácii úrokovej sadzby Šablová odporúča okrem ceny, čiže výšky úrokovej sadzby, zvažovať najmä individuálne plány súvisiace s bývaním. Vo všeobecnosti platí, že v čase dlhodobo nízkych úrokových sadzieb je lepšie voliť dlhšiu dobu fixácie a zabezpečiť si tak nemennú splátku na čo najdlhšie obdobie. "Oplatí sa to najmä klientom, ktorí už majú vyriešené svoje bývanie a neplánujú ho počas najbližších rokov meniť," povedala.



Kratšia fixácia môže byť zas vhodnejšia pre ľudí, ktorí vedia, že budú v dohľadnom čase riešiť zmenu bývania, respektíve väčšiu nehnuteľnosť. Podľa Šablovej môže byť kratšia fixácia vhodnejším riešením napríklad aj pre ľudí, ktorí očakávajú mimoriadny príjem a ním by chceli svoj úver predčasne splatiť. Zároveň pripomína, že s hypotékou aj samotnou fixáciou úrokovej sadzby sa dnes dá bez väčších problémov hýbať.



"V súčasnosti takmer polovica z bánk prepláca poplatok za predčasné splatenie hypotéky, takže v prípade nepredvídaných okolností nemusí byť ani dlhá fixácia prekážkou akýchkoľvek zmien. Zároveň aj väčšina slovenských bánk je ochotná s vami rokovať v prípade, ak nie ste spokojný so svojím úrokom a zvažujete presun do inej banky. Aj mimo výročia fixácie vašej úrokovej sadzby vám môže banka prehodnotiť úrok a znížiť vám tak splátku alebo skrátiť lehotu splatnosti úveru," dodala Šablová.