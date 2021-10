Záchranca Európy: Putin nariadil zväčšiť dodávky plynu do Európy

Zdroj: ČTK, Bloomberg

Foto: SITA/AP,TASR/AP

dnes 11:24 -

Na starom kontinente je pred príchodom zimy napätá situácia na trhu s energiami – ceny zemného plynu sa od začiatku roka zvýšili o 365 percent. Európski predstavitelia požadujú, aby Rusko dodávky zvýšilo, to ale zatiaľ len plnilo existujúce dohody.



Riaditeľ Gazpromu Alexej Miller podľa TASSa Putinovi oznámil, že firma by mohla zvýšiť dodávky do Európy po 8. novembri. Miller tiež na zasadnutí vlády prenášanom televíziou povedal, že Gazprom dosiahne plánovanú úroveň nad 72,6 miliardy metrov kubických plynu v domácich zásobách k 1. novembru a dokončí ich plnenie 8. novembra.



"Žiadam vás, aby ste po dokončení plnenia podzemných zásobníkov plynu v Rusku do 8. novembra začali postupné a plánované práce na zvýšení objemov plynu vo vašich podzemných nádržiach v Európe," povedal Putin. Dodal, že ide predovšetkým o zásobníky v Rakúsku a Nemecku, podľa Putina tak vznikne "priaznivejšia situácia na európskom energetickom trhu všeobecne". Miller mu odpovedal, že sa tak stane.







Ruské médiá už oslavujú Putina ako záchrancu Európy. Šéf Kremľa doteraz poukazoval na to, že Moskva dodáva zazmluvnené množstvo plynu a navýšiť dodávky by bolo ťažké, hovoril. Navyše opakovane naliehal, aby sa čo najskôr sprevádzkoval sporný projekt rusko-nemeckého plynovodu Nord Stream 2, ktorý aktuálne schvaľujú nemecké úrady.



Dopyt po zemnom plyne rastie vďaka oživovaniu ekonomík po pandémii covidu-19 v Európe aj v Ázii. Rolu zohrávajú aj nízke zásoby tejto suroviny. Európske zásoby zemného plynu sú celkovo na najnižšej sezónnej úrovni za takmer desať rokov, uviedla agentúra Bloomberg.



Kritici Gazpromu sa domnievajú, že koncern na rastúci európsky dopyt nereaguje, aby si vynútil skoré sprevádzkovanie Nord Streamu 2. Ruská strana obvinenia odmieta.



Ceny zemného plynu a elektriny dnes v Európe na oznámenie z Ruska reagovali prepadom. Referenčné holandské kontrakty na budúci mesiac sa začiatkom dňa prepadol až o 12 percent. Klesla aj cena elektriny v Nemecku.



Okrem toho sa zvýšili dodávky z Nórska a zvýšiť export sľúbil aj popredný európsky dodávateľ, nórsky Equinor. Jeho šéf už v stredu oznámil, že firma zastavila vstrekovanie plynu, ktorý sa používal na zvýšenie produkcie ropy na poli Gina Krog, a namiesto toho ho bude exportovať. Okrem toho zvyšuje produkciu plynu z ďalších polí, vrátane obrieho poľa Troll.