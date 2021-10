Slovensko dosahuje vo využívaní umelej inteligencie priemer EÚ

dnes 9:31 -

Slovensko dosahuje vo využívaní umelej inteligencie (AI) priemer Európskej únie (EÚ). Intenzívnejšie nasadzovanie technológií AI by pritom podporilo nielen ekonomický rast, ale aj konkurencieschopnosť. Poukázala na to softvérová spoločnosť SAS.

Na základe dát Eurostatu spoločnosť poukázala na to, že AI využívalo vlani na Slovensku len sedem percent firiem s viac ako desiatimi zamestnancami, čo je v európskom meradle priemer. Pre porovnanie - najrozšírenejšie sú technológie AI v Írsku, kde ich využíva 23 % organizácií a, naopak, na chvoste rebríčka je Lotyšsko.

Spoločnosť pripomenula, že ako Európska komisia, tak aj slovenská vláda chápe dôležitosť nasadzovania AI pre dosiahnutie väčšieho ekonomického rastu a rozvoja. Vláda deklaruje záujem zintenzívniť využívanie AI vo verejnej správe aj podnikaní, napríklad zlepšením vzdelávania a podporou technologického transferu v oblasti AI a spracovania veľkých objemov dát z výskumného prostredia do biznisovej praxe. "Firmy by si však mali prínosy a nevyhnutnosť intenzívnejšieho využívania dát a umelej inteligencie uvedomiť v prvom rade samé. Pre mnohé podniky je to jedna z mála oblastí, kde sa môžu odlíšiť a získať konkurenčnú výhodu, a to nielen na lokálnom, ale aj na nadnárodnom trhu," povedal Richard Kraus zo spoločnosti.

Strojové učenie so spracovaním veľkých objemov dát využívajú podľa Krausa firmy na Slovensku nielen na analýzu zákazníckeho správania za účelom automatizácie a lepšej obsluhy klientov cez digitálne kanály, ale taktiež na prevenciu podvodov, na riadenie rizík i na zlepšenie kvality výroby.

"Najväčší potenciál pre najbližšie roky má u nás umelá inteligencia vo finančnom sektore, čo potvrdzuje aj tohtoročný prieskum Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorého plánuje v horizonte troch rokov implementovať umelú inteligenciu približne 30 % dohliadaných subjektov finančného trhu," uzavrel Kraus.