Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 37. týždni 2021:Washington 13. septembra - Zástupcovia demokratov v americkej Snemovni reprezentantov plánujú presadiť zvýšenie firemnej dane až na 26,5 %. V súčasnosti platia americké firmy daň na úrovni 21 %. Schválenie daňových zmien by pomohlo zafinancovať balík na podporu vzdelania a sociálnych služieb, ako aj na podporu riešenia klimatickej zmeny v objeme 3,5 bilióna USD. Práve k nemu by sa daňové zmeny mali pripojiť.Washington 14. septembra - Inflácia v USA bola v auguste nižšia, než sa očakávalo. To signalizuje, že cenové tlaky sa zrejme začínajú znižovať. Výrazne sa spomalil rast jadrových cien, medziročná miera inflácie však zostáva v blízkosti 13-ročného maxima. Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne vzrástli o 5,3 % po zvýšení o 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedlo americké ministerstvo práce.Brusel 16. septembra - Predaj nových áut v Európe sa počas leta znížil po predchádzajúcich štyroch mesiacoch rýchleho rastu. Počet registrácií nových osobných áut v Európskej únii (EÚ) v júli medziročne klesol o 23,2 % a v auguste o 19,1 %, uviedlo Združenie európskych výrobcov automobilov (ACEA).Washington 16. septembra - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa minulý týždeň zvýšil z pandemického minima, ktoré dosiahol týždeň predtým, a o niečo viac, ako odhadovali ekonómovia. Dôvodom bola kombinácia nepriaznivých sezónnych faktorov a oneskorený nárast žiadostí o podporu v súvislosti s vyčíňaním hurikánu Ida. Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 11. septembra zvýšil o 20.000 na 332.000 z revidovaných 312.000 v predchádzajúcom týždni.Luxemburg 17. septembra - Inflácia v eurozóne sa v auguste prudko zrýchlila a dostala sa takmer na 10-ročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3 % po náraste o 2,2 % v júli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Potvrdil tak svoj rýchly odhad z konca augusta. Inflácia sa dostala najvyššie od novembra 2011.