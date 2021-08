Detský účet môže byť bez poplatku a môže viesť k finančnej gramotnosti

dnes 9:01 -

Detský účet môže byť bez poplatku alebo za zvýhodnených podmienok a môže viesť k finančnej gramotnosti. Okrem toho môže slúžiť napríklad na sporenie či vyplácanie vreckového. Podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvie Ďatelinkovej dieťa získava okrem pocitu zodpovednosti aj vzdelanie, ako hospodáriť s financiami.

Detský účet môžu zriadiť rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa. Pri výbere detského účtu je podľa Ďatelinkovej vhodné porovnávať jednotlivé ponuky na trhu. Možnosť založenia detského účtu už od narodenia dieťaťa do dovŕšenia 15 rokov dieťaťa ponúka väčšina bánk. V banke je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa a v prípade študentského účtu aj potvrdenie o štúdiu. "Pri špecifickej situácii, ako je napríklad rozvod rodičov dieťaťa, sa predkladá právoplatné súdne rozhodnutie, z ktorého je zrejmá oprávnenosť spravovať majetok maloletého dieťaťa v prospech len jedného z rodičov," uviedla Ďatelinková.

Dieťa môže účet používať v miere zodpovedajúcej veku a potrebám. Rodič môže mať vďaka elektronickému bankovníctvu či pri zriadení bezplatných push správ prehľad o tom, ako dieťa míňa peňažné prostriedky, a v prípade potreby môže veľmi flexibilne reagovať na rozličné situácie. Môže doplniť peňažné prostriedky na účet dieťaťa alebo zmeniť limity na výber hotovosti alebo platbu platobnou kartou.

Platobnú kartu k detskému účtu je možné získať v závislosti od veku dieťaťa. Zväčša je to veková hranica od šiestich rokov. Platobnú kartu môže dieťa používať na výber hotovosti z bankomatu či platby kartou. Banky stanovujú pri detských účtoch maximálny možný denný limit na výber hotovosti a platby kartou, limity však nastavuje rodič podľa potrieb dieťaťa.

"V konečnom dôsledku je to rodič, kto sa rozhoduje, v akom rozsahu bude dieťa detský účet využívať. Rodič môže povoliť dieťaťu možnosť využívať platobnú kartu do určitej výšky, pričom výbery z bankomatu môže nastaviť na nulu alebo naopak. Vždy to závisí nielen od účelu využitia účtu, ale aj od veku a potrieb dieťaťa. Rodič by mal zohľadniť aj schopnosť dieťaťa vnímať hodnotu peňazí a dôsledky využívania možností, ktoré detský účet ponúka," skonštatovala Ďatelinková.

Zároveň zdôraznila, že ak sa rodič rozhodne zriadiť dieťaťu k detskému účtu platobnú kartu, potom by ho mal poučiť o bezpečnosti používania platobného prostriedku. Dieťaťu je potrebné vysvetliť, že PIN kód sa nemá nikomu oznamovať ani nikam zapisovať či ukladať. Taktiež je vhodné dieťaťu objasniť, že pri zadávaní PIN kódu je potrebné prekryť klávesnicu.

"Založeniu detského účtu by mala tiež predchádzať diskusia rodiča s dieťaťom, v rámci ktorej by mali byť jasne zadefinované nielen pravidlá využitia detského účtu, ale mal by byť objasnený aj jeho účel či základné záležitosti týkajúce sa hodnoty peňazí, a to s ohľadom na vek dieťaťa. Týmto spôsobom docielite zodpovedné spravovanie peňazí zo strany dieťaťa. Navyše dieťa spravovaním vlastných peňazí nadobudne k hodnote peňazí úplne iný prístup," dodala Ďatelinková.