Obmedzenie príspevkov v nezamestnanosti prinesie pokles výdavkov v USA

Americké štáty, ktoré predčasne ukončili mimoriadne príspevky v nezamestnanosti, keď zaznamenali jej pokles, čelia teraz nižším spotrebiteľským výdavkom. Ukázala to v piatok najnovšia štúdia, ktorá by mohla byť "predzvesťou" vplyvu plánovaného skončenia týchto programov na celoštátnej úrovni vzhľadom na ozdravenie trhu práce v USA.

Núdzové príspevky, prvýkrát uvoľnené na základe zákona CARES z marca 2020 po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, sa niekoľkokrát predĺžili a pomohli zvýšiť týždenné dávky v nezamestnanosti. Okrem toho ich vláda rozšírila aj na samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré počas pandémie prišli o príjmy, a dlhodobo nezamestnaných.

Federálna pomoc sa však v ostatných mesiacoch stala kontroverznou. Kritici tvrdia, že povzbudzuje ľudí, aby sa nevracali do práce, aj keď je k dispozícii očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Firmy tak majú problémy s obsadením niektorých pozícií.

Predstavitelia 26 štátov, väčšinou na čele s republikánmi, pristúpili skôr ku škrtom v niektorých alebo vo všetkých programoch, ktorých platnosť v celej krajine sa skončí 6. septembra.

V štátoch, kde sa dávky skončili predčasne, si do konca júla našlo zamestnanie takmer 25 % opýtaných v rámci poberateľov dávok, v porovnaní so zhruba 22 % v štátoch, ktoré v programoch pokračovali. Ukázala to štúdia, ktorá analyzovala údaje o 18.648 nezamestnaných.

Podľa expertov z Kolumbijskej univerzity, Harvardovej univerzity, University of Massachusetts Amherst a Torontskej univerzity však vytvorenie nových pracovných miest a rast zamestnanosti nedokázali vykompenzovať pokles výdavkov, ktorý nasledoval.

Po zrušení sociálnych dávok a nástupe do práce a stúpli príjmy domácnosti len o zhruba 5 %, ale svoje výdavky následne zoškrtali oveľa ráznejšie, o približne 20 %, ukázala štúdia.

Keď sa pomoc skončí na celoštátnej úrovni, "mohli by sme v septembri a októbri vidieť celkové zníženie spotrebiteľských výdavkov o približne 8 miliárd USD (6,85 miliardy eur). Straty vo výdavkoch budú pravdepodobne pokračovať aj naďalej, pretože vstup ďalších ľudí na trh práce si vyžiada čas," napísali experti.

Aj keď si autori neboli istí, predpovedali, že v septembri a októbri po skončení dávok na národnej úrovni bude vytvorených asi pol milióna nových pracovných miest, ale väčšine zo 4 miliónov ľudí, ktorí po septembrovom skončení platnosti programov prídu o dávky, "bude trvať oveľa dlhšie nájsť si prácu".

Balík stimulov v rámci záchranného plánu prezidenta Joea Bidena, ktorý Kongres schválil v marci, alokoval 350 miliárd USD štátom a lokálnym vládam.