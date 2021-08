Pellegrini sa pýta Remišovej, kde je sľúbená aplikácia na kontrolu COVID passov

dnes 15:31 -

Predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini vyzýva vicepremiérku a ministerku pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby zabezpečila prevádzkam aplikáciu na kontrolu COVID certifikátov. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii. Bez aplikácie sa totiž podľa neho pokojne môže stať, že človeka pustia do reštaurácie aj s QR kódom od zeleniny z hypermarketu.

Nové opatrenia, ktorými sa majú riadiť prevádzky, platia od pondelka (16. 8.). Prevádzky si môžu vybrať, koho budú púšťať, podľa troch základných scenárov. Niektoré vyžadujú kontrolu, či je zákazník zaočkovaný, otestovaný, prípadne ochorenie COVID-19 prekonal. Na kontrolu certifikátov však prevádzkovatelia stále nemajú k dispozícii slovenskú aplikáciu.

Pellegrini podotkol, že takéto opatrenia sa v iných krajinách už bežne používajú. Na Slovensku si to však vyžaduje aj možnosti, ako tieto opatrenia kontrolovať a vynucovať. "A to je obrovským problémom Slovenska, pretože od pondelka sme svedkami toho, že nikto nevie reálne dnes tieto veci skontrolovať, nie je k dispozícii žiadna aplikácia, ktorou by bolo možné skontrolovať COVID pass, takže dnes žiaľ môže nastať situácia, že keď v reštaurácii ukážem QR kód od nejakej zeleniny z hypermarketu, tak ma nakoniec pustia, pretože čašníčka si bude myslieť, že je to QR kód, ktorý dokazuje moje testovanie alebo očkovanie," okomentoval Pellegrini.

Remišovej sa teda pýta, kde je sľubovaná aplikácia, ktorú mala vyvíjať štátna IT firma. "Chcem ju vyzvať, aby namiesto slaboduchých statusov, ktoré každý deň vypisuje o všetkom možnom, len nie o tom, čo spadá do jej kompetencií, nech okamžite zabezpečí to, že na Slovensku bude existovať slovenská aplikácia, ktorú si budú môcť stiahnuť všetci tí, ktorým štát uložil povinnosť kontrolovať QR kódy z COVID passov občanov SR, ktorí chcú navštíviť ich zariadenie," vyhlásil Pellegrini.

Ako uzavrel, keď štát určí povinnosť subjektu niečo kontrolovať, je jeho povinnosťou poskytnúť mu na kontrolu bezplatné nástroje, aby si povinnosť vedel plniť. "Dovtedy je to len fraška," dodal s tým, že dovtedy je toto opatrenie zbytočné a dá sa veľmi ľahko obísť.

Pellegrini Remišovú vyzval, aby sa začala zaoberať aj problémom, ktorí objavili etickí hekeri v aplikácii eHranica. "Je to už niekoľkýkrát vážne narušenie bezpečnosti osobných údajov v tejto krajine pod jej vedením," pripomenul Pellegrini. Myslí si, že je na mieste aj vyvodenie personálnej zodpovednosti, ako v Národnom centre zdravotníckych informácií, tak aj na jej ministerstve.