Risk s dotáciou pre Fatru nevyšiel, Brusel hrozí ČR zastavením ďalších platieb

dnes 15:01 -

Českej republike nevyšiel riskantný plán s dotáciami pre spoločnosť Fatra. Mal otestovať postoj Bruselu k stretu záujmov premiéra Andreja Babiša. Európska únia (EÚ) navyše pohrozila, že zastaví Prahe ďalšie platby. Informoval o tom portál iROZHLAS.cz.

V polovici júna dostal Brusel žiadosť o preplatenie dotácie pre výrobcu plastov Fatra z holdingu Agrofert. Po necelých dvoch mesiacoch poslala Európska komisia Česku jednoznačnú odpoveď: projekt plastikárskej firmy musí zrušiť, inak mu hrozí pozastavenie ďalších dotácií.

"Útvary Komisie informovali české úrady, že ak by výdavky týkajúce sa týchto dotácií boli zahrnuté do žiadosti o platbu, boli by považované za neoprávnené," napísal eurokomisár Mark Lemaitre v liste českej veľvyslankyni pri EÚ Edite Hrdej. List má iROZHLAS.cz k dispozícii.

List sa týkal dotácie na výmenu sušiarní zrnín pre spoločnosť Cerea a dotáciu na nákup nového valcovacieho stroja pre firmu Fatra. Komisia dospela totiž počas auditu k záveru, že dotácie porušujú legislatívu o konflikte záujmov. Vyzvala preto české úrady, aby tieto projekty zrušili.

Ale české politické špičky zvolili mimoriadny postup: keďže s výsledkami auditu EÚ od začiatku nesúhlasia, rozhodli sa riskovať a pokúsiť sa dosiahnuť preplatenie finančnej injekcie pre Fatru.

Dôvod? Chceli otestovať Babišov konflikt záujmov a získať tak rozhodnutie, ktoré by mohli napadnúť na súde.

Z listu eurokomisára Lemaitrea však vyplýva, že nedošlo k zamietnutiu platby, ale len k pozastaveniu celej finančnej operácie. Postup Bruselu tak teraz bude zrejme veľmi ťažké žalovať.

"Musím vás informovať, že som sa ako poverená schvaľujúca osoba rozhodol prerušiť od dátumu tohto listu lehotu na žiadosti o platbu," píše sa v dopise.

Česká vláda má tak pol roka na to, aby celú vec dala do poriadku. "Prerušenie lehoty skončí, akonáhle české orgány prijmú potrebné opatrenia na opravu hodnôt spojených s nezrovnalosťami," uvádza ďalej eurokomisár Lemaitre. To znamená: dotáciu pre Fatru zrušiť a vyradiť ju z operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, čo Brusel požadoval už po audite.

Ak to české úrady neurobia, ohrozia tým nielen projekty Agrofertu, ale všetky európske dotácie. Európska komisia totiž môže pozastaviť priebežné platby všetkých podnikov v rámci príslušného operačného programu a v krajnom prípade aj všetky dotácie.

S odkazom na existujúce pravidlá vyplácania peňazí z eurofondov na to eurokomisár Lemaitre upozornil v závere listu. Žiada preto české úrady, aby dali prípadne včas vedieť, či budú chcieť polročný termín predĺžiť o ďalšie tri mesiace, na čo majú nárok.

Žiadosť o peniaze pre Fatru pritom ministerstvo financií poslalo do Bruselu s jediným cieľom: získať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktoré by potom Česko zažalovalo na Súdnom dvore EÚ. Ministerstvo to vtedy prezentovalo ako jediný spôsob, ako sa proti auditu ku konfliktu záujmov brániť.

Lenže Česko sa vytúženého súdneho rozhodnutia nemusí dočkať. Na variantu, že Brusel iba predĺži platobnú lehotu, upozorňoval v expertíze samotný autor celého plánu na otestovanie konfliktu záujmov - námestník ministerstva zahraničia Martin Smolek.