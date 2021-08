DDoS útokov bolo v 2. kvartáli o viac než tretinu menej ako vlani

dnes 10:16 -

Celkový počet DDoS útokov bol v 2. kvartáli tohto roka medziročne o 38,8 % nižší. Pokles bol aj v medzikvartálnom porovnaní, a to o 6,5 %. Lídrom s najväčším počtom takýchto útokov ostávajú Spojené štáty americké, kým v prvej päťke sa po novom umiestnili aj Poľsko či Brazília. Vyplýva to z analýzy kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. DDoS útoky sa vyznačujú tým, že spôsobujú čiastočné i úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby.

Situáciu s útokmi takéhoto typu v 2. kvartáli roka hodnotia experti ako relatívne pokojnú. "V priemere sa počet DDoS útokov pohyboval medzi 500 a 800 za deň. V najpokojnejší deň bolo zaznamenaných iba 60 útokov a v najintenzívnejší deň bolo zaznamenaných až 1164 útokov," vyčíslili odborníci.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti pre východnú Európu Miroslava Kořena môžu za tieto čísla čiastočne aj prázdniny a dovolenky. "V 3. štvrťroku takisto nevidíme predpoklady na prudký rast alebo pokles trhu v oblasti DDoS útokov. Trh bude aj naďalej veľmi závislý od miery kryptomien, ktorá zostáva dlhodobo stabilne vysoká," poznamenal.

Podiel USA na celkovom počte bol na úrovni 36 %, ostali lídrom už druhý štvrťrok po sebe. Zároveň v Číne, ktorá sa pravidelne umiestňovala na prvom mieste, zaznamenali experti pokles DDoS útokov a podiel tejto krajiny sa znížil o 6,3 %. Na treťom mieste sa umiestnilo Poľsko s podielom 6,3 % na celkovom počte útokov a štvrtú priečku obsadila Brazília s podielom šesť percent. Päťku uzavrela Kanada s 5,2-percentným podielom.

Odborníci tiež analyzovali, ktoré krajiny majú tzv. boty a škodlivé servery útočiace na zariadenia internetu vecí s cieľom rozšíriť botnety. Výsledky ukazujú, že väčšina zariadení, ktoré útočili, sa nachádzala v Číne (31,8 %), druhé miesto patrí USA (12,5 %) a tretie Nemecku (5,9 %).

Ako prevencia pred úspechom DDoS útokov môže slúžiť napríklad zverenie prevádzkových webových služieb do rúk odborníkom, preverovanie dohôd či profesionálne riešenie na zabezpečenie. Podľa expertov je tiež dôležité poznať dátové toky a mať pripravený aj plán B, teda reštriktívnu obrannú pozíciu.