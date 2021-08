V znamení čoho? Koniec čínskej ťažby bitcoinov

Zdroj: Caixin

Po väčšinu minulého desaťročia energeticky náročná ťažobná infraštruktúra, ktorá umožňovala zrod nových bitcoinov, sídlila hlboko vo vnútrozemí Číny, blízko lacných, ale aj silne znečisťujúcich zdrojov energie. Milióny strojov na ťažbu bitcoinov každú sekundu zvládali bilióny výpočtov na vyriešenie náročných matematických úloh, ktoré stoja za ťažbou tokenov. Proof of Work ťažiarom prinášali štedré odmeny.



To všetko sa však zmenilo v tomto roku, keď dvojitý úder znamenal bezprecedentný zásah do miestnej ťažby bitcoinov. Dvojitý preto, lebo kombinoval zelené zmýšľanie a vymedzenie sa voči vysokej energetickej náročnosti ťažiarov, s čínskym útokom na digitálne meny, ktoré konkurujú zavedeniu digitálneho jüanu. V dôsledku toho sa nespočetné množstvo bitcoinových ťažiarov presťahovalo do pohostinnejších podmienok a čistejších energií, aké ponúka Texas a Florida.



Za posledný rok a pol hlasné bzučanie desiatok tisíc vysokovýkonných počítačov vytváralo ostrý kontrast tichým lesom autonómnej prefektúry Ngawa Tibetan a Qiang v provincii S'-čchuan. Tento výpočtový arzenál patril kryptobaníckej farme so špecializovanými počítačmi určenými na riešenie komplexných matematických úloh, ktoré udržujú sieť v prevádzke. „To je zvuk prichádzajúcich peňazí,“ povedal Ye Lang (pseudonym), 40-ročný vedúci dvojpodlažného zariadenia v prefektúre v okrese Heishui.

Na vrchole ťažby bitcoinov mal Ye na starosti 80 zamestnancov a celkovo 80 000 ťažobných strojov, pričom celý projekt podľa odhadov zarobil viac ako 90 miliónov juanov (14 miliónov dolárov) počas šiestich mesiacov, keď voda v korytách riek S'- čchuanu stúpala a elektrina bola mimoriadne lacná. To všetko sa však skončilo 19. júna o 21.00 hod. Deň predtým prišlo oznámenie od miestnej vlády, ktorá žiadala zatvorenie zariadenia spolu s ďalšími 25 projektmi na ťažbu kryptomien v provincii. Oznámenie o ukončení činnosti nasledovalo po zasadnutí výboru Štátnej rady pre finančnú stabilitu a rozvoj, vrcholného orgánu pre tvorbu hospodárskej a finančnej politiky, ktorému predsedal vicepremiér Liu He, ktorý konkrétne uviedol, že krajina „zakročí“ proti ťažbe a obchodovaniu s bitcoinmi, citujúc súvisiace finančné riziká. Mnohým nebolo jasné, ak tieto riziká sú, prečo boli odrazu problémom až po rokoch, keď Peking dovtedy vychádzal v ústrety a umožnil domácim ťažiarom zarobiť milióny tým, že sa poslupodieľa na zachovaní bitcoinového ekosystému.





Ťažiari museli ukončiť všetky operácie. Všetkých 2 000 ventilátorov sa postupne prestalo krútiť, počítače prestali hučať. „Je koniec, je to koniec," zamrmlal Ye, ktorý sa k ťažbe bitcoinov dostal v roku 2018, keď skončil s podnikaním s internetovou kaviarňou, založil svoj byt, požičal si peniaze od príbuzných a nechal svoju manželku a dcéry presťahovať sa do S'-čchuanu. Vďaka lacnej vodnej energii bola provincia donedávna po Sin-ťiangu druhým najväčším čínskym regiónom na ťažbu bitcoinov.



V novembri 2019 sa Ye zoznámil s miestnym podnikateľom s dobrými kontaktmi, ktorý si práve vyjednal zmluvu so štátnou vodnou elektrárňou na výstavbu krypto farmy v okrese Heishui, asi 300 kilometrov od hlavného mesta provincie Chengdu. Razom bol Ye vymenovaný za vedúceho tohto nového zariadenia. „Sledoval som, ako sa toto centrum buduje, tehlu po tehle," povedal Ye.



Elektrina na ťažbu kryptomien v S'-čchuanu pochádzala z čistej vodnej energie, preto si mnohí mysleli, že provincia bude bezpečným útočiskom pre bitcoinových ťažiarov. Tlak na miestne vlády, aby znížili emisie CO2, podobné projekty ukončil v niektorých ďalších provinčných oblastiach, napríklad v Sin-ťiangu a vnútornom Mongolsku, kde sa na ťažbu bitcoinov používala hlavne energia zo spaľovania uhlia. S'–čchuanská vláda sa tiež zdala byť voči tomuto sektoru otvorená. V júli 2019 sa rozhodla zriadiť zóny pre energeticky náročné odvetvia, ktoré by pomáhali spotrebúvať vodnú energiu v letných a jesenných mesiacoch. Energiu, ktorá sa inak využiť nedala.







Podľa údajov zhromaždených Cambridgeským centrom pre alternatívne financie bola Čína v apríli stále domovom 46 % svetovej ťažby bitcoinov, pričom USA na druhom mieste mali podiel 16,8 % .Všetko sa však zmenilo od májového zasadnutia vlády, ktoré prišlo potom, čo globálne špekulácie zvýšili cenu bitcoinu na historické maximum takmer 65 000 dolárov za token v polovici apríla. Podľa servera s informáciami o blockchaine QKL123 globálna priemerná miera hashovania bitcoinov, čo je celková kombinovaný výpočtový výkon používaný na ťažbu kryptomeny a procesných transakcií, klesla od 13. mája do 21. júna z historického vrcholu o 48 %. Stalo sa tak deň po vládou nariadené zatváranie čínskych bitcoinových baní.



Napriek tvrdému prístupu vlády je Ye odhodlaný pokračovať. „Toto odvetvie je mimoriadne volatilné. Súvisia s tým vysoké emócie a stres, ale aj to je príťažlivé. Spoločnosti majú zakázanú ťažbu bitcoinov, ale jednotlivci nie,“ povedal Ye s tým, že plánuje svoju prevádzku rozbehnúť nákupom starého zariadenia. Liu, vlastník zatvorenej farmy, ktorú Ye riadil, taktiež vymýšľa plán B. Tento 40-ročný muž sa stal juanovým miliardárom vďaka skorým investíciám do bitcoinu. Len v S'-čchuane vlastnil Liu viac ako 10 bitcoinových ťažobných fariem, ktoré podľa odhadov tvorili jednu osminu celkovej spotreby elektrickej energie všetkými bitcoinových baní v provincii.



V špičkových sezónach, ako Liu uviedol, jeho farmy mohli vyťažiť 70 až 80 bitcoinov denne. Globálne je vyťažených asi 900 bitcoinov každý deň. Cena bitcoinu je veľmi volatilná a 26. júla sa pohybovala na úrovni niečo viac ako 38 500 dolárov za token, čo je o viac ako 250 % viac než pred rokom, ale o viac ako 40 % menej oproti aprílovému vrcholu.



Liu prvýkrát okúsil potenciál krypto ťažby v roku 2016, keď mu jeho priateľ z vysokej školy ukázal prístroj na ťažbu bitcoinov. S dlhom viac ako 2 milióny juanov z neúspešného poľnohospodárskeho podnikania, sa rozhodol nakúpiť 10 ťažobných strojov a nainštaloval ich v startupovom inkubátore. S nákladmi na elektrickú energiu, ktorú plne hradil inkubátor, dokázal Liu každý deň na počítačoch zarobiť takmer 200 juanov. Onedlho pridal ďalších 50 počítačov. V roku 2017 ho už ale z inkubátora vyhodili, pretože účty boli privysoké. Liu sa potom rozhodol, že to doslova skúsi vo veľkom.

Začiatkom roku 2017 začínal s viac ako 200 ťažobnými strojmi a v septembri toho roku ich nahromadil okolo 10 000. Krátko po splatení všetkých svojich dlhov sa rozhodol upraviť svoj obchodný model. Už sa nezameral na ťažbu, namiesto toho zakladal pre ostatných rozsiahle ťažobné farmy a pomáhal im spravovať ich stroje. „Ťažobné farmy sú niečo ako konvenčné plodiny na farme. Bez ohľadu na to, ako sa trh s bitcoinmi zmení, proces ťažby zostáva. Otvorenie takýchto zariadení je relatívne stabilná investícia,“ povedal Liu pre Caixin. A vďaka vtedajšej ústretovosti vlády ho skutočne čakali tri roky rozkvetu. Rýchlo sa preslávil a bol častým hosťom vládnych podujatí a schôdzí, kde bol uznávaný ako jeden z mnohých modelových spotrebiteľov energie, ktorí pomohli vyviesť miestnych z chudoby.







Ale ako sa hovorí, rýchlo prišlo, rýchlo odišlo. Prvé výslovné varovanie prišlo koncom februára, keď úrady vo vnútornom Mongolsku navrhli zakázať nové projekty na ťažbu kryptomien a do konca apríla zlikvidovať celé odvetvie ako súčasť plánu na zníženie emisií skleníkových plynov ústrednej vlády. Čoskoro nasledovali zásahy v jednotlivých provinciách a nakoniec prišiel rad aj na čistú energiu v S' –čchuane. Úrady nariadili úplné zatvorenie všetkých kryptobaní do 20. júna.



Podnikateľ Liu vďaka predvídavosti diverzifikoval svoje investície na začiatku roku 2019 a investoval do rôznych zdravotníckych, realitných, herných a zábavných spoločností. V nadväznosti na oznámenie vlády o zásahu z 21. mája zariadil tímy vlastných ľudí, aby hľadali nové miesta v Severnej Amerike a Kazachstane. V polovici júna jeho spoločnosť kúpila v Kanade ropné pole, ktoré by potenciálne mohlo poskytnúť palivo pre jeho podnikanie v ťažbe bitcoinov. Niektoré štáty bohaté na fosílne palivá v USA v súčasnosti vítajú takéto krypto operácie, ktoré môžu využiť zemný plyn produkovaný ropnými spoločnosťami. V máji spoločnosť Bit Mining Ltd. so sídlom v Šen-čene podpísala dohodu za 26 miliónov dolárov na vybudovanie centra na ťažbu kryptomien v Texase, ktoré sa vďaka relatívne lacnej energii a priaznivým zákonom, podporovaným svojim pro-krypto guvernérom, rýchlo stáva novým hlavným mestom kryptomien.



Ideálne miesto pre kryptoťažiarsku firmu musí teraz spĺňať dve podmienky. Okrem prístupu k lacnej energii je to bezpečnosť z hľadiska koronavírusu. „Toto bude úplne nové dobrodružstvo," povedal Liu.



Na záver už len doplnenie tohto oficiálnemu príbehu, ako sa Čína rozhodla zlikvidovať odvetvie ťažby bitcoinov, aby „chránila životné prostredie“, je tu správa o tom, ako orgány vo vnútornom Mongolsku schválili obnovenie povrchovej ťažby uhlia v 38 baniach, kvôli zvýšeniu dodávok do Číny, uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke Národnej komisie pre rozvoj a reformu. Tento krok vnútorného Mongolska bol v súlade s národnými cieľmi zvýšiť dodávky uhlia a stabilizovať ceny, uvádza sa vo vyhlásení.