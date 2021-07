Ekonomické riziká spojené s antivaxermi

Zdroj: ritholtz;fivethirtyeight

Foto: getty images;TASR/AP

dnes 0:41 -

Koronakríza poukázala na ďalší z príkladov, kedy reagujeme inak, ako sa očakávalo. Aj v prípade problémov, ktorým plne rozumieme, môžeme a podceňujeme vplyv na ekonomiku, príjmy a ocenenia. Covid 19 nepatrí do kategórie „Čiernych labutí“, pretože to nie je neočakávaný alebo podceňovaný výskyt udalosti, ale sú to skôr dôsledky udalosti.



Čo je väčšia ekonomická hrozba, variant delta alebo inflácia?



Sme svedkami rastu inflácie, čo by mohlo znamenať skoršie sprísnenie uvoľnenej monetárnej politiky centrálnych bánk, drahší úver / kapitál, koniec býčieho trhu. Asi najväčšiu ekonomickou hrozbou sú však nové mutácie vírusov. Potenciálne dôsledky nekontrolovaných mutácií Covid-19 na nezaočkovanú populáciu sú veľmi problematické.



Zavedenie očkovania ocenil akciový trh už dávnejšie, je na svojich maximách. Pri súčasnom tempe očkovania je ale kolektívna imunita v nedohľadne. Čo vedie k zlým správam.

varianty / mutácie sú čoraz infekčnejšie / smrteľnejšie,

očkovanie sa spolitizovalo,

štáty s nízkou mierou zaočkovania majú vyššiu mieru infekcie.

Trhy a ekonomika sa zatiaľ správajú, akoby sa pandémia už skončila. Ale tieto obavy zvyšujú riziko neočakávaného ekonomického spomalenia alebo dokonca kontrakcie (a možného trhového efektu) v priebehu nasledujúcich 12-24 mesiacov. Možnosť, že sa to stane, sa odhaduje na 15 – 20 %. Je to dosť nízka pravdepodobnosť, ale tieto šance by sa mohli vyšvihnúť vyššie, ak by sa objavili nové, vysoko infekčné mutácie vírusu. Variant Delta patrí medzi ne, je o 50 % nákazlivejší ako alfa a prvé údaje naznačujú, že je tiež smrteľnejší. Niektorí sa obávajú, že nás na jeseň čaká nárast, ktorý sa prejaví najsmrteľnejšou fázou pandémie. Preto sa Delta označuje ako „Covid-19 na steroidoch“.







Najväčší rizikový faktor sú nezaočkovaní jedinci. Predstavujú najrýchlejšie rastúci podiel nových prípadov. Nech už je odmietanie očkovania akokoľvek zdôvodňované, pravdou je, že sa očkovanie spolitizovalo. Veľká časť populácie sa domnieva, že vakcíny spôsobujú zdravotné problémy. To, čo bolo kedysi bizarným a sebadeštruktívnym hnutím, sa stalo počas pandémie plnohodnotnou hrozbou pre verejné zdravie. Vidíme hromadné protesty, na ktorých účastníci odmietajú očkovanie, pričom sú neraz politicky motivovaní. Neočkovaní sú zvyšujúcim sa rizikovým faktorom v Holandsku, či iných častiach Európy, ale aj v USA a Ázii. To, čo politickí lídri hovoria ľuďom o vakcínach a čo osobne robia, sú neraz úplné protiklady.



Regióny s nižšou mierou zaočkovanosti majú vyššiu mieru infekcie. Medzi pacientmi sú čoraz mladší, tento posledný nárast infekcií sa označuje za „pandémiu neočkovaných“. Ešte horšie je, že každý neočkovaný človek má šancu nakaziť sa, keď vírus opäť zmutuje. Sú tak továrňou na nové varianty, pričom v hre nie je len ich vlastné zdravie a bezpečnosť, ohrozujú životy všetkých v komunite.





Už to nie je o povinnom nosení rúšok, regióny selektívne môžu zatvárať obchody, reštaurácie, kancelárie a miestne firmy. Situácia sa ešte zhorší, ak si ľudia v miestnej vysoko infikovanej oblasti uvedomia, čo sa stalo, a zvolia si dobrovoľne domácu karanténu. Existuje riziko, že aj bez vládneho blokovania miestnych ekonomík môže dôjsť k ich pádu, ak ľudia začnú podliehať panike.



Od prelomu tisícročí sme prešli troma veľkými hospodárskymi krízami. Prvou bolo spľasnutie internetovej bubliny, druhou finančná kríza a teraz je to Covid-19. Sme blízko k tomu, aby sme túto pandémiu nechali za sebou. Celý rok bol prakticky celý svet zameraný na riešenie jedného veľkého problému. Teraz máme nástroje na vyriešenie tohto problému a často ich nepoužívame. Všetci chceme tráviť čas s blízkymi, ktorých milujeme, bez obáv z Covidu. Máme mimoriadne šťastie, že len za rok a pol sme našli spôsob, ako to zmeniť na skutočnosť.