Ceny ropy v pondelok ráno klesli o viac než 1 %. Dôvodom je dohoda aliancie producentských krajín OPEC+ o zvýšení ťažby, ktorej cieľom je obmedziť ďalšie zvyšovanie cien. Tie sa vďaka zotavovaniu svetovej ekonomiky predtým dostali na 2,5-ročné maximum.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v pondelok o 7.50 h SELČ predával po 71,01 USD (60,17 eura). To bol o 80 centov alebo 1,11 % menej ako v piatok (16. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v piatok stratila 16 centov alebo okolo 0,2 % a uzavrela na 71,81 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň cena WTI padla takmer o 4 %.

Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 7.50 h SELČ predával s mínusom 77 centov alebo 1,05 % po 72,82 USD za barel.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom zoskupení v OPEC+ sa dohodli na zvýšení ťažby, od augusta až do konca decembra bude produkcia ropy každý mesiac o 400.000 barelov denne. Do konca roka by tak dodávky na globálny trh mali vzrásť o 2 milióny barelov denne.