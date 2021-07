Ministri OPEC+ sa opäť pokúsia o dohodu o zvýšení produkcie

dnes 12:46 -

Ministri energetiky zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a z ďalších ropu produkujúcich štátov na čele s Ruskom budú v nedeľu opäť rokovať s cieľom dohodnúť sa na zvýšení ťažby v ďalšom období. Cieľom je riešiť ceny ropy, ktoré vzrástli v reakcii na zotavovanie svetovej ekonomiky po problémoch v minulom roku spojených s koronakrízou.

Štáty OPEC a ďalší producenti, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa o dohodu o zvýšení ťažby pokúsili na začiatku júla. Vtedy však rozhovory krachli v dôsledku sporu medzi kľúčovými členmi OPEC, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

V minulom roku OPEC+ výrazne obmedzil dodávky ropy na trh, aby kompenzoval zníženie dopytu a pokles cien komodity. Po raste cien ropy v tomto roku však skupina začala od mája ťažbu postupne zvyšovať. Najnovšie mala v pláne zvyšovať ju od augusta každý mesiac do konca decembra o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Za dané obdobie to znamená zvýšenie dodávok na trh o 2 milióny barelov denne. Okrem toho skupina počítala s predĺžením súčasnej dohody o ťažobných limitoch do konca roka 2022. Tá súčasná má totiž vypršať v apríli 2022. Ako pre agentúru Reuters uviedol v nedeľu zdroj z OPEC+, kľúčoví producenti dosiahli predbežnú dohodu o postupnom zvyšovaní produkcie do konca roka a o predĺžení celkového paktu na celý rok 2022, potrebné je však dotiahnuť ešte niektoré detaily.

Spor medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, ktorý rokovania začiatkom júla zablokoval, vznikol pre požiadavku SAE, aby v prípade predlžovania dohody o objeme produkcie platnej do apríla 2022 sa táto mohla predĺžiť až do konca budúceho roka iba v tom prípade, ak sa zohľadnia ich nároky. SAE požadovali v prípade predlžovania dohody vyššie produkčné kvóty. Podľa troch zdrojov z OPEC+ by sa práve výška ťažobných kvót pre SAE, prípadne aj pre ďalších členov OPEC, ako sú Irak a Kuvajt, mala na nedeľňajšom rokovaní, ktoré bude virtuálne, riešiť.