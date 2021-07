Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 28. týždni 2021:Bratislava 12. júla - Väčšina odvetví v SR sa z pohľadu tržieb už priblížila úrovni pred pandémiou nového koronavírusu. Výrazne sa dotiahlo stavebníctvo, najviac zaostával priemysel. Vyplýva to z májových štatistík o tržbách vo vybraných odvetviach, ktoré Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil v pondelok.

Tržby sa v máji síce medziročne zvýšili vo všetkých sledovaných odvetviach ekonomiky, predpandemickú úroveň však dosiahli len informačné a komunikačné činnosti. Priemysel zaostával o takmer 13 %, ostatné odvetvia znížili zaostávanie na jednocifernú hodnotu, stavebníctvo už len na necelé tri percentá.Brusel 13. júla - Utorňajšie schválenie prvého balíka tzv. vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ k 12 národným plánom obnovy a odolnosti, vrátane toho slovenského, znamená, že slovenský plán obnovy dostal zelenú po Európskej komisii aj od všetkých členských štátov Únie. Slovensko tak už v lete môže získať 800 miliónov eur v rámci predfinancovania.Bratislava 13. júla – Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19. Cestovným kanceláriám bude poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Zároveň sa zavedie očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus ako nástroje na motiváciu k očkovaniu.Bratislava 14. júla - Júnová inflácia v SR poskočila na 2,9 %, čo je najvyššia hodnota od februára 2020. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Infláciu ťahali nahor opäť rastúce ceny potravín, ale aj vyššie ceny za bývanie, najmä položky, ktoré sú ovplyvnené cenami stavebných materiálov.Bratislava 14. júla – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Martin Fecko skončil vo funkcii. Návrh na jeho odvolanie, ktorý predložil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO), v stredu odobrila vláda. Post prvého štátneho tajomníka bude podľa agrorezortu zatiaľ neobsadený. Ministerstvo skonštatovalo, že išlo o Feckovo osobné rozhodnutie.Bratislava 14. júla - Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní odvolal z funkcie aj štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Mareka Antala. O uvoľnenie z funkcie požiadal sám. Zároveň vláda na návrh šéfky rezortu informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) vymenovala za Antalovho nástupcu Jána Hargaša.Bratislava 15. júla - Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa do 15. júla nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Zamestnávatelia chcú zachovať automat (57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov), privítali by aj zmrazenie na tohtoročnej úrovni. Odborári voči tomu dôrazne protestujú, chcú minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy z roku 2020.

Ak sa zamestnanci a zamestnávatelia v stanovenom termíne nedohodnú, tripartita môže rozhodnúť o výške minimálnej mzdy do konca augusta. Ak dohoda nepadne ani na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR, podľa zákona sa výška minimálnej mzdy určí ako 57 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2020.Bratislava 16. júla – Priemerná cena novostavieb v hlavnom meste SR prvýkrát prekonala hranicu 4000 eur za štvorcový meter (m2) vrátane DPH. Medziročne tak ide o zvýšenie o 13,7 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments. Ide pritom o nárast aj v medzikvartálnom meradle, a to o 8,2 %.